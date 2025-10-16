Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diversos medios que se han hecho eco de la noticia. IDEAL

La desaparición del Picasso que iba a ser expuesto en Granada da la vuelta al mundo

La noticia, adelantada en exclusiva por IDEAL, ha sido protagonista en numerosos medios internacionales

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:21

La investigación avanza, las incógnitas aumentan y el cuadro no aparece. Este jueves, IDEAL daba en exclusiva la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada. Viajó de Madrid a la ciudad de la Alhambra, pero no se sabe dónde está. La noticia ha corrido como la pólvora y los medios de la provincia han replicado con rapidez lo sucedido. También los diarios nacionales han querido ofrecer los datos de un caso que es, cuanto menos, curioso.

MÁS INFORMACIÓN

La magnitud del caso ha pasado las fronteras de España e, incluso, ha cruzado el charco. Periódicos, radios y televisiones de media Europa, América del Sur o Asia se han hecho eco de los datos que IDEAL ha ofrecido en exclusiva a sus suscriptores. La noticia ha calado en Irlanda, Turquía, Rusia o Italia. También en El Salvador e, incluso, en Filipinas.

La magnitud de los sucedido ha dado la vuelta al mundo. Y es que un cuadro no desaparece todos los días por arte de magia. Menos si es un Picasso. Por lo pronto, la investigación de la Policía Nacional sigue en curso para resolver un caso que se ha vuelto más que viral.

