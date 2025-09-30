24 horas para la zona de bajas emisiones

El miércoles arranca el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones. Aunque con retraso respecto a la puesta en marcha de las limitaciones, que ... arrancaron en teoría en la primavera pasado, los vehículos altamente contaminantes que no estén registrados en la capital y no estén dentro de alguna de las 'listas blancas' serán multados si acceden al área restringida. Se pone así en marcha un proceso que, si se cumplen los objetivos marcados por las autoridades, dará lugar a una Granada con una mayor calidad del aire y menos problemas de salud relacionados con las partículas contaminantes.

La puesta en marcha del periodo de multas será seguida con atención por el Ayuntamiento, que ha preparado un protocolo de acción especial. Así lo han confirmado a este periódico desde el equipo de gobierno, que ha asegurado que habrá un dispositivo policial que controlará presencialmente la entrada de los vehículos a la ciudad y contará con el despliegue del dron de servicio, que supervisará la acción desde las alturas en las horas punta.

Los agentes se distribuirán por los principales accesos en una labor que tendrá un objetivo «informativo». Según apuntan, los efectivos de la Policía Local han sido preparados para «responder a las preguntas que puedan plantear los ciudadanos sobre este tema» y aclaran que «en ningún caso el dispositivo tendrá carácter sancionador».

Fuera del dispositivo, tal y como estaba previsto, funcionarán las cámaras instaladas estos meses atrás. Serán estas las que controlen el funcionamiento efectivo de las medidas restrictivas de acceso y que alertaran de los posibles incumplimientos. Hay que recordar que la zona de bajas emisiones implantada en Granada no afecta a todos los vehículos altamente contaminantes, sino solo a aquellos que no estén registrados en la capital. Así, un coche sin sellos cuyo importe de circulación se abone en la ciudad podrán seguir desplazándose por las calles igual que ahora.

Incluso en aquellos vehículos -los gasolina anteriores a 2001 y los diesel anteriores a 2005- que no estén registrados en la capital nazarí podrán seguir accediendo sin problema en aquellos casos en los que puedan demostrar que están dentro de las excepciones aprobadas. Es el caso, por ejemplo, de quienes tengan que acceder a centros médicos y hospitalarios, tengan personas enfermas a su cargo en Granada, deban ir a su taller de referencia en la ciudad o necesiten adquirir medicamentos en una farmacia de guardia si en su localidad de origen no existe, entre otros. El listado, mucho más amplio, está disponible en la web de Movilidad y puede consultarse de forma gratuita en la página del Ayuntamiento.

Ampliar Señal de la zona de bajas emisiones en uno de los accesos a Granada. JAVIER MARTÍN

Así, no hay previsión de cómo se desarrollará la jornada en la capital. Desde el gobierno local aseguran que no tienen estimaciones del impacto «porque va a depender mucho de cómo la población va a adaptarse a la nueva situación». En este sentido, recuerdan que los afectados pueden optar por el transporte público, que se ha reforzado en las últimas semanas, o por el uso de otro coche dentro del seno familiar. También hay otras opciones, como compartir medio con otras personas que sí cuenten con sello o que estén incluidos entre las excepciones y hagan el mismo itinerario. «Dependiendo de todo esto, que ahora mismo es desconocido, se verá más o menos afectado el nivel de tráfico», mantienen antes de mostrar su convencimiento de que «habrá una disminución de emisiones».

Largo camino

La zona de bajas emisiones ha recorrido un largo camino desde que se conoció la obligación de Europa de implantarla por parte de las ciudades de más de 50.000 habitantes hasta este miércoles, cuando finalmente entren en vigor las sanciones. Fue hace algo más de un lustro cuando Bruselas pidió a los países que trasladaran a su legislación las instrucciones, que tenían por objetivo reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. España lo hizo en 2021 con la Ley de Cambio Climático, que sentaba las bases de las restricciones.

En Granada, un primer modelo fue acordado en el mandato anterior durante la etapa del bipartito de PP y Ciudadanos y contó con el respaldo del PSOE. La zona abarcaba gran parte del casco histórico y dejaba fuera otras partes del núcleo urbano como Zaidín, Beiro, Chana o Norte. Ya con Cuenca al frente de la ciudad, el sistema pactado se mantuvo y se solicitaron fondos europeos con idea de implantar las medidas de control necesarias así como sistemas que debían facilitar la elección de plazas de aparcamiento a los ciudadanos.

Todo esto, sin embargo, fue modificado por el nuevo equipo de gobierno al inicio de este mandato. Apoyado en informes técnicos que advirtieron del gran impacto de la movilidad procedente del exterior, los de Marifrán Carazo ampliaron la zona de bajas emisiones a todo el núcleo urbano, con la excepción del entorno del PTS.

Calendario de implantación Septiembre 29 Antes del 1 de octubre de 2025 lunes Sin sanciones, pero los conductores que accedan a la ZBE sin autorización recibían notificaciones informativas Septiembre 30 martes Octubre Desde el 1 de octubre de 2025 1 miercoles Aplicación de sanciones 2028 Europa analizará la calidad del aire y adecuarán las medidas, en el caso de que sea necesario Enero 1 sábado CARLOS J. VALDEMOROS Calendario de implantación Septiembre 29 Antes del 1 de octubre de 2025 lunes Sin sanciones, pero los conductores que accedían a la ZBE sin autorización recibían notificaciones informativas Septiembre 30 martes Octubre Desde el 1 de octubre de 2025 1 Aplicación de sanciones miercoles 2028 Europa analizará la calidad del aire y adecuarán las medidas, en el caso de que sea necesario Enero 1 sábado CARLOS J. VALDEMOROS Calendario de implantación Septiembre 29 lunes Antes del 1 de octubre de 2025 Septiembre Sin sanciones, pero los conductores que accedan a la ZBE sin autorización recibián notificaciones informativas 30 martes Octubre Desde el 1 de octubre de 2025 1 Aplicación de sanciones miercoles 2028 Europa analizará la calidad del aire y adecuarán las medidas, en el caso de que sea necesario Enero 1 sábado CARLOS J. VALDEMOROS

En el último año y medio, Movilidad ha estado centrada en la elaboración de toda la documentación necesaria para su implantación, un periodo que también ha aprovechado para hacer estimaciones de impacto socio-económico a largo plazo. Esta información, además de la obtenida durante los encuentros con las localidades metropolitanas y con entidades y colectivos, es la que ha sido empleada para elaborar listas blancas y perfilar las excepciones.

«Un proyecto de ciudad»

Según insisten desde el equipo de gobierno, la zona de bajas emisiones «es un proyecto de ciudad que queremos que tenga un impacto importante en la calidad de vida de los vecinos». Lo que pretenden con la medida, apuntan, «es la mejora de la salud gracias a la mejora de la calidad del aire que respiramos» y recalcan que «todo se ha equilibrado con diferentes casuísticas de las familias afectadas». «Es una medida equilibrada que va a necesitar del apoyo de todos para optar siempre que se pueda por modos de movilidad más sostenibles», señalan.

No lo contemplan de manera similar ni PSOE ni Vox, los grupos de la oposición. Ambas fuerzas llevan desde hace más de un año denunciando el modelo escogido por los populares y, en el caso de los de Beatriz Sánchez, han llevado a instancias judiciales las limitaciones. Raquel Ruz aprovechó el último pleno para cuestionar la «falta de consenso» en esta cuestión y volvió a mostrar sus dudas sobre la efectividad de la medida, además de lamentar el impacto que, en su opinión, podría tener sobre la actividad económica.

La portavoz de Vox, por su parte, también ha hecho declaraciones recientes contra una limitación que no considera respaldada suficientemente en los informes y que puede suponer un gran problema para miles de familias granadinas. Sánchez, además, insistió en que su formación hará uso de todas las herramientas a su alcance para tratar de revertir las restricciones.