Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

24 horas para la zona de bajas emisiones

Seis patrullas se desplegarán por la ciudad con el objetivo de informar y resolver las dudas que puedan tener los conductores

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:36

El miércoles arranca el régimen sancionador de la zona de bajas emisiones. Aunque con retraso respecto a la puesta en marcha de las limitaciones, que ... arrancaron en teoría en la primavera pasado, los vehículos altamente contaminantes que no estén registrados en la capital y no estén dentro de alguna de las 'listas blancas' serán multados si acceden al área restringida. Se pone así en marcha un proceso que, si se cumplen los objetivos marcados por las autoridades, dará lugar a una Granada con una mayor calidad del aire y menos problemas de salud relacionados con las partículas contaminantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  5. 5 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  6. 6

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  7. 7 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»
  8. 8

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  9. 9 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  10. 10 Detenido de nuevo el ladrón que asalta a mujeres mayores para robarle las joyas en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 24 horas para la zona de bajas emisiones

24 horas para la zona de bajas emisiones