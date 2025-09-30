Las consultas sobre las limitaciones en la zona de bajas emisiones se disparan en los parkings de Granada
Algunos de los aparcamientos lamentan la «falta de información» aportada por el Ayuntamiento para resolver las dudas de los usuarios
Granada
Martes, 30 de septiembre 2025, 00:37
La próxima entrada en vigor del régimen sancionador de la zona de bajas emisiones está disparando las consultas de los usuarios en los parkings de ... la capital. Así lo ha podido constatar este periódico con los gestores de estos negocios, que han percibido cómo han aumentado las personas que preguntan por este tema en los últimos días.
«Sí, estamos recibiendo consultas en persona y llamadas desde hace días», cuentan en el parking del Violón. Sus responsables confirman el «interés» y el «nerviosismo» de algunos usuarios que están preocupados por lo que pueda ocurrirles a partir del lunes. «Nosotros estamos dando indicaciones sobre cómo llegar y que deben permanecer al menos una hora en el interior si quieren evitar ser sanciones», explican.
Esta postura es similar en el parking de Pedro Antonio y en el de San Juan de Dios, donde confirman también el aumento de las peticiones de información. «Son muchos», explican desde San Juan de Dios. Ellos son uno de los garajes adheridos a la iniciativa de Movilidad, lo que les permite que sus usuarios puedan acogerse a la excepción de una hora para no ser multados. «No estamos preocupados. Estamos informando y tenemos los carteles puestos para que todo el mundo lo conozca», insisten.
¿Qué vehículos pueden entrar en la zona de bajas emisiones?
Vehículos de motor con domicilio fiscal en Granada
Vehículos de motor con domicilio fiscal en otro municipio
Sin
etiqueta
o se
desconoce
Otros autorizados
Vehículos con tarjeta autorizada de carga y descarga del
Ayto. de Granada
Transporte público en autobús/
microbús regular
y discrecional
Transporte adaptado y de personas con tarjeta de movilidad reducida
Servicios públicos esenciales (Policía Local, Guardia Civil, Bomberos...)
Auxilio en carretera
Servicio público
de viajeros como taxis y VTC
Bicicletas,
ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP)
Podrán solictar autorizaciones anuales los vehículos de personas con rentas bajas que tengan que venir a trabajar a la ciudad
Propietarios de un garaje en la ciudad
El propietario del vehículo tiene
más de 67 años
Autorizaciones puntuales por necesidades específicas
Vehículos vinculados a la ejecución de obras dentro de la ZBE
Vehículos oficiales de administraciones públicas y organismos dependientes
Traslado de personas por razones de urgencia, alta hospitalaria o tratamientos médicos de larga duración con justificación médica
Vehículos históricos sin domicilio fiscal
en Granada
Vehículos que soliciten con antelación acceder a talleres de reparaciones
Vehículos que accedan a farmacias de guardia en horario no comercial con justificación mediante factura
En el caso de que el ciudadano tenga una citación judicial
Vehículos que vayan a aparcamientos públicos, al margen de los considerados de bordes, y que estén estacionados como mínimo una hora
La situación es similar en otros parkings que han aprovechado también para hacer constar la «falta de información» proporcionada por el Ayuntamiento. Es el caso, por ejemplo, de Severo Ochoa, que considera que hay «mucha desinformación». «De Movilidad los están dirigiendo a nosotros y vemos a la gente muy perdida, especialmente este mes que es cuando más gente preguntando hemos tenido», aseguran allí.
Similar planteamiento tienen en Hípica, donde aseguran que «el Ayuntamiento no nos ha dado mucha información». «Apenas el enlace de la web de Movilidad y ya está», añaden. Reconocen que las consultas «son bastantes» de usuarios que quieren saber «si se puede entrar o no sin etiqueta o qué pasará con los clientes de los hoteles». Algunas de las cuestiones son complejas, por lo que se muestran dubitativos. «Estamos casi igual que los usuarios, la verdad, para qué te voy a mentir», agregan.
En San Lázaro también hay muchas peticiones de información. «La verdad es que percibo que la gente está dudosa», señala uno de los trabajadores. «Preguntan cómo funciona lo de la hora y si se pueden sacar un bono, cómo tienen que gestionarlo para que no les multen. Sabemos que hay dudas, sí», añaden.
Es esta la situación en los principales parkings de Granada cuando faltan 24 horas para que entren en vigor las sanciones.
