Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Doctoras en una habitación del Virgen de las Nieves. PEPE MARÍN

Códigos QR y carteles para conocer las limitaciones en el Virgen de las Nieves con la zona de bajas emisiones

El hospital tienen en marcha desde hace dos semanas una campaña informativa sobre la zona de bajas emisiones enfocada a los usuarios

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:38

Los pacientes de fuera de la capital con vehículos altamente contaminantes que requieran atención en Urgencias, que tengan consulta con un especialista o pruebas diagnósticas ... o que vayan a someterse a una intervención quirúrgica podrán acceder a los centros hospitalarios adscritos al Virgen de las Nieves sin ser multados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  5. 5 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  6. 6

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  7. 7 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»
  8. 8

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  9. 9 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  10. 10 Detenido de nuevo el ladrón que asalta a mujeres mayores para robarle las joyas en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Códigos QR y carteles para conocer las limitaciones en el Virgen de las Nieves con la zona de bajas emisiones

Códigos QR y carteles para conocer las limitaciones en el Virgen de las Nieves con la zona de bajas emisiones