Códigos QR y carteles para conocer las limitaciones en el Virgen de las Nieves con la zona de bajas emisiones

Los pacientes de fuera de la capital con vehículos altamente contaminantes que requieran atención en Urgencias, que tengan consulta con un especialista o pruebas diagnósticas ... o que vayan a someterse a una intervención quirúrgica podrán acceder a los centros hospitalarios adscritos al Virgen de las Nieves sin ser multados.

Son algunas de las excepciones contenidas en la zona de bajas emisiones vinculadas a la actividad sanitaria, una información que está al alcance de todos los usuarios en el hospital. Desde hace al menos dos semanas, el Virgen de las Nieves tiene en marcha una campaña que permite que pacientes y profesionales de la salud puedan consultar la extensión de las limitaciones y qué casos están fuera del régimen sancionador. A través de cartelería y de códigos QR, todos pueden acceder al catálogo de excepciones de manera sencilla.

Como refiere la normativa, que está también accesible para todos los granadinos en la web de Movilidad, quienes cumplan los requisitos antes especificados únicamente tendrán que notificarlo al Ayuntamiento mediante un documento tipo que debe presentar para informar que se ha entrado en la zona de bajas emisiones con un motivo concreto justificado. El escrito, que se puede descargar en el portal del Consistorio, tiene que ser sellado en el centro hospitalario para ser válido y se presentará en la sede electrónica municipal antes de la visita o dentro de un periodo de siete días posterior a la misma.

Como recuerda la campaña del Virgen de las Nieves, también podrán acceder al hospital sin ningún trámite si se estaciona el coche en alguno de los parkings adheridos a la red de estacionamientos habilitados para la zona de bajas emisiones siempre que se permanezca en el mismo más de una hora. En el caso del hospital, los más cercanos son el antiguo Los Cármenes, el de Traumatología, el del Virgen de las Nieves, el de Caleta, el de Mondragones, San Lázaro o Triunfo.