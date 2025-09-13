La historia de un viaducto que empezó a dar problemas antes de inaugurarse
Desde el inicio de la tramitación del tramo, en los noventa, hasta las actuales reparaciones la obra ha estado bajo la lupa
Granada
Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:59
La tramitación de las obras del viaducto de Rules, en la A-44 a su paso por el valle del Guadalfeo (Granada) comenzó a finales ... de los años noventa como parte del tramo Ízbor-Vélez de la autovía A-44, el gran proyecto de conexión entre la Costa Tropical y el interior andaluz. Tras varios años de trabajos y retrasos, este último tramo, que por fin finalizaba la autovía, se inauguraba en el año 2009, convirtiéndose en una de las obras más emblemáticas de la red viaria andaluza.
Sin embargo, desde su apertura, el viaducto ha afrontado distintos problemas estructurales, siendo el más reciente el detectado en la pila 4, que ha obligado a limitar la circulación y a planificar una compleja reparación técnica. Las actuaciones previstas contemplan reforzar los cimientos y garantizar la seguridad de la vía, con el objetivo de mantener operativa esta conexión clave para el tráfico entre Granada y la costa.
La historia del viaducto de Rules
1995
En noviembre, la Dirección de Carreteras, dadas las complicaciones geotécnicas, decide segregar del proyecto el tramo Ízbor-Vélez y comienza la redacción de un estudio
2000
La declaración de impacto ambiental del tramo Izbor-Vélez baraja cinco trazados. Finalmente, se elige el trazado 2, que evitaba los túneles pero exigía una estructura de 1.750 metros para salvar el embalse de Rules
2002
En noviembre, el Ministerio de Fomento licita el tramo por un presupuesto base de 128.896.343,9 euros y 42 meses de plazo de obras
2003
El proyecto se adjudica a la baja con un presupuesto de 104,4 millones de euros. El 30 de abril, Álvarez Cascos pone la primera piedra
En plena construcción, el Consejo de Ministros tiene que sacar una partida extraordinaria para asegurar la ladera con obras de 1,38 millones
2006
La estructura metálica del viaducto que atraviesa la presa se hunde en plena construcción, lo que obliga a paralizar temporalmente las obras
2008
El ministerio se ve obligado a licitar obras complementarias por problemas de estabilidad geotécnica. Se suman 22 millones de presupuesto
2009
El 22 de mayo, José Blanco corta la histórica cinta del tramo Ízbor-Vélez y cifra la inversión total en 142,75 millones
2010
Fomento anuncia nuevos trabajos que alcanzan los 32,2 millones de euros
2012
El descenso del nivel del agua del embalse de Rules activa el problema de estabilidad en la ladera. Se tramita un expediente urgente para un proyecto de 19 millones de euros y se planifica la ejecución en tres fases entre 2013 y 2015
2013
Las obras de la primera fase comienzan a finales de octubre de 2013 y se prolongan hasta abril de 2014. La previsión era cortar la calzada izquierda en el viaducto en sentido Granada, circulando con un único carril
2014
Entre febrero y octubre las obras provocan cortes nocturnos. En octubre, corte total de la autovía durante 25 días por la tercera fase de las obras
2015
Acaba la obra. En total, 15 meses de cortes alternativos en los que el Ministerio invierte 23,5 millones: 19 en el viaducto y el resto en adecuar la N-323, usada como alternativa durante los cortes
2024
En enero, el viaducto requiere nuevas obras de emergencia por valor de 10 millones de euros
2025
Las obras de emergencia del viaducto se amplían con un nuevo presupuesto de 19 millones de euros tras realizar nuevas auscultaciones topográficas
Comienzan los trabajos, que implican el corte total de la A-44 entre los kilómetros 167 y 175 hasta el 19 de diciembre
Fuente: Elaboración propia
JUANJO CERERO
