La historia de un viaducto que empezó a dar problemas antes de inaugurarse

La historia del viaducto de Rules

1995

En noviembre, la Dirección de Carreteras, dadas las complicaciones geotécnicas, decide segregar del proyecto el tramo Ízbor-Vélez y comienza la redacción de un estudio

2000

La declaración de impacto ambiental del tramo Izbor-Vélez baraja cinco trazados. Finalmente, se elige el trazado 2, que evitaba los túneles pero exigía una estructura de 1.750 metros para salvar el embalse de Rules

2002

En noviembre, el Ministerio de Fomento licita el tramo por un presupuesto base de 128.896.343,9 euros y 42 meses de plazo de obras

2003

El proyecto se adjudica a la baja con un presupuesto de 104,4 millones de euros. El 30 de abril, Álvarez Cascos pone la primera piedra

En plena construcción, el Consejo de Ministros tiene que sacar una partida extraordinaria para asegurar la ladera con obras de 1,38 millones

2006

La estructura metálica del viaducto que atraviesa la presa se hunde en plena construcción, lo que obliga a paralizar temporalmente las obras

2008

El ministerio se ve obligado a licitar obras complementarias por problemas de estabilidad geotécnica. Se suman 22 millones de presupuesto

2009

El 22 de mayo, José Blanco corta la histórica cinta del tramo Ízbor-Vélez y cifra la inversión total en 142,75 millones

2010

Fomento anuncia nuevos trabajos que alcanzan los 32,2 millones de euros

2012

El descenso del nivel del agua del embalse de Rules activa el problema de estabilidad en la ladera. Se tramita un expediente urgente para un proyecto de 19 millones de euros y se planifica la ejecución en tres fases entre 2013 y 2015

2013

Las obras de la primera fase comienzan a finales de octubre de 2013 y se prolongan hasta abril de 2014. La previsión era cortar la calzada izquierda en el viaducto en sentido Granada, circulando con un único carril

2014

Entre febrero y octubre las obras provocan cortes nocturnos. En octubre, corte total de la autovía durante 25 días por la tercera fase de las obras

2015

Acaba la obra. En total, 15 meses de cortes alternativos en los que el Ministerio invierte 23,5 millones: 19 en el viaducto y el resto en adecuar la N-323, usada como alternativa durante los cortes

2024

En enero, el viaducto requiere nuevas obras de emergencia por valor de 10 millones de euros

2025

Las obras de emergencia del viaducto se amplían con un nuevo presupuesto de 19 millones de euros tras realizar nuevas auscultaciones topográficas

Comienzan los trabajos, que implican el corte total de la A-44 entre los kilómetros 167 y 175 hasta el 19 de diciembre

Fuente: Elaboración propia