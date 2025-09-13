Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las últimas obras en el viaducto de Rules en una imagen de agosto de este año. Pepe Marín

Las reparaciones del viaducto han doblado ya el presupuesto por el que se adjudicó la obra

En 2003, el tramo Ízbor-Vélez se contrató a la baja, por 104 millones y desde entonces ha necesitado cinco obras de emergencia

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:57

A la vista de las dificultades técnicas que advertían todos los estudios, por la inestabilidad del terreno y el deslizamiento donde se asienta, el viaducto ... de la autovía A-44 que sobrevuela el embalse de Rules no parecía, precisamente, una obra en la que se pudiera ahorrar. Sin embargo, como era habitual en la adjudicación de los tramos de las autovías de la Costa granadina, las constructoras pujaron a la baja para llevarse el contrato del tramo Ízbor-Vélez de la A-44, que incluía seis viaductos, entre ellos el de Rules. En noviembre de 2002, el Gobierno sacó a concurso público el tramo por 128,8 millones de euros y se adjudicaba finalmente por 104,4 millones de euros a Necso Entrecanales.

