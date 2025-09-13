La UGR alertó hace cinco años del «deslizamiento activo» que estaba dañando el puente

La necesidad de nuevas obras de emergencia para garantizar la seguridad del viaducto de Rules no ha sorprendido a los expertos de la UGR, que ... cuatro años de que comenzaran los trabajos, en 2020, ya pusieron al Gobierno sobreaviso de que el deslizamiento estaba «activo» y plantearon la hipótesis de que estuviera dañando la estructura del viaducto.

«Este deslizamiento no lo identificamos por primera vez nosotros, solo lo cartografiamos con más detalle que autores previos», explica el profesor Jorge Pedro Galve, Departamento de Geodinámica de la UGR, uno de los autores de este último estudio que la UGR realizó sobre el tema. De hecho, señala que en el XI Simposio nacional sobre taludes y laderas inestables, de los investigadores ya se presentó un artículo donde aparecía el deslizamiento cartografiado. Esta y otras publicaciones fueron revisadas posteriormente el elaborar el Atlas de Riesgos Naturales en la Provincia de Granada del año 2007.

En marzo de 2020, tras ver la luz en una prestigiosa revista científica internacional y ante el interés de los resultados de la investigación de 2020, los expertos de la UGR se pusieron en contacto con la Demarcación de Carreteras para advertirles de la detección de un posible movimiento en la parte sur del viaducto, «muy probablemente debida a la actividad del deslizamiento al que llamamos en el artículo Deslizamiento del Viaducto de Rules (Rules Viaduct Landslide)». También les comunicaron el peligro que este deslizamiento suponía para el puente. La reunión presencial con Carreteras se aplazó a octubre por la pandemia.

«No sabemos si fue nuestro estudio el que alertó a los responsables de la infraestructura, nunca intercambiaron información con nosotros» Jorge Pedro Galve Profesor del departamento de Geodinámica de la UGR

Los datos clave que deja esta investigación es que el último pilar del viaducto está sobre un deslizamiento activo y el margen sur del deslizamiento «muestra indicios de actividad y amenaza también al estribo sur del viaducto». El profesor Jorge Pedro Galve recuerda que en Carreteras les dieron las gracias muy amablemente y nada más. «No obtuvimos ningún feedback sobre los resultados que habíamos obtenido en el viaducto ni se propuso un estudio conjunto más profundo», señala el profesor.

El profesor Jorge Pedro Galve y Cristina Reyes, que hizo la tesis doctoral sobre el tema, observando socavones y grietas en el entorno del viaducto en el año 2019.

Y una advertencia más que quedó constatada en el estudio: El proyecto de conexión ferroviaria Granada-Puerto de Motril que se presentó hace cuatro años pasa por el centro del mismo deslizamiento activo que da tantos quebraderos de cabeza a los responsables de la A-44.