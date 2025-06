Los hermanos de Baza: «Nos ha quitado 600.000 en esa obra y debe ayudarnos»

Entre los mensajes interceptado por la Unión Central Operativa de la Guardia Civil de Koldo y el entramado de empresarios granadinos son numerosos los que ... han llevado a los investigadores a sospechar de presuntas irregularidades en los contratos. Los empresarios intervenían en el proceso de contratación, solicitaban modificaciones e incluso reclamaban para ellos algunas obras y reaccionaban a los cambios en el Ministerio de Transportes.

Sin embargo, hubo un mensaje en concreto que desató el enfado del que fue conseguidor de Ábalos al considerar que le dejaba expuesto en una terminal móvil que sabía que estaba pinchado por las autoridades. Lo que Koldo desconocía es que el móvil que empleaba para comunicaciones comprometedoras también estaba bajo seguimiento de los agentes. En el marco de las tres actuaciones bajo sospecha de la UCO que fueron adjudicdas a la empresa Obras Públicas y Regadíos, vinculada a los hermanos granadinos Antonio F.M y D. F.M, la obra de emergencia en la línea ferroviaria gallega de Monforte-Lugo desencadenó días después la detención de Koldo. Tras producirse un talud en un tramo construido por su empresa, D. F. M solicita a Koldo a través de mensaje que se le adjudicara la obra a su empresa. «Hay un deslizamiento y se va a declarar una obra bastante importante, más de 1,5 millones de euros. Lo razonable es que lo haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR. Hay que tener cuidado pues podrían colarse los de mantenimiento. Ángel (que según considería la UCO hace referencia al exdirector de Adif) sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles», remite a Koldo.

«Que putada»

Acto seguido Koldo llama desde el móvil que considera seguro a D. F.M para exigirle que envíe otro mensaje asegurando que se había equivocado. Por si no fuera poco, se dirige también a Antonio F. M, que estuvo en la órbita del PSOE y desempeñó un cargo público, para expresarle que prefería comunicarse con él «como nosotros sabemos» y pedirle que controlara a su hermano. «Me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo y cuando digo todo es referente a una cosa de emergencia. Por el Whatsapp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tu y yo y lo hacemos como sabemos». «Te doy mi número y me lo mandas ahí. Que ya sé que son estupideces mías pero prefiero seguir en los mundos de Yupi», insistía. A lo que Antonio aseguró que hablaría con su hermano.

Los investigadores de la UCO también detallan en su informe que los hermanos de Baza, una vez que Koldo abandonó su cargo de asesor de ministro del MITMA, continuaron manteniendo contacto con él, entre otras cosas para conocer los puestos de responsabilidad tras las restructuraciones. Cuando cesaron también al director de Carreteras, Javier Herrero, contestó D. F. M. «que putada» y pidió a Koldo estar tranquilo.

Ese mismo día Koldo le mandó un mensaje con un nombre, quien terminó sustiuyendo al exdirector de Carreteras. Koldo informó también del nombramiento de un directivo de Adif y los hermanos lo celebraron por mensaje de texto.