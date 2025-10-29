Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hay este año casi 2,7 millones para renovar el firme de la carretera a Albuñol (A-345) y la carretera entre Otura y La Malahá (A-385), que da acceso a CITAI.
Presupuestos en Granada

Fomento invertirá 17,5 millones en renovar el firme de 100 kilómetros de carreteras granadinas

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, destacó la puesta en marcha de un Plan de Asfalto y Resiliencia. «Las danas del último año han puesto a prueba la capacidad de nuestra red viaria y nos han enseñado que hay que dar un paso más en seguridad vial», advirtió

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:16

Comenta

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, destacó este miércoles la puesta en marcha de un Plan de Asfalto y Resiliencia que contará con 17,5 ... millones de euros para 2026. «Las danas del último año han puesto a prueba la capacidad de nuestra red viaria y nos han enseñado que hay que dar un paso más en seguridad vial», advirtió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  4. 4 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  5. 5 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  6. 6 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  7. 7 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  8. 8 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fomento invertirá 17,5 millones en renovar el firme de 100 kilómetros de carreteras granadinas

Fomento invertirá 17,5 millones en renovar el firme de 100 kilómetros de carreteras granadinas