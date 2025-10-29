Fomento invertirá 17,5 millones en renovar el firme de 100 kilómetros de carreteras granadinas

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, destacó este miércoles la puesta en marcha de un Plan de Asfalto y Resiliencia que contará con 17,5 ... millones de euros para 2026. «Las danas del último año han puesto a prueba la capacidad de nuestra red viaria y nos han enseñado que hay que dar un paso más en seguridad vial», advirtió.

Con este presupuesto se arreglarán once carreteras de la provincia entre las que hay este año casi 2,7 millones para renovar el firme de la carretera a Albuñol (A-345) y la carretera entre Otura y La Malahá (A-385), que da acceso a CITAI. Pero será en 2026 cuando se afrontará la renovación de más de cien kilómetros de carreteras.

Las vías en las que se va a actuar serán la A-92 entre Moraleda y Pulianas, para dar continuidad a las mejoras de este año en la autovía, la carretera A-341, entre el cruce de Venta el Rayo con Zafarraya, la carretera de Salar a Alhama, la A-4155, la A-334 en Caniles, la carretera A-395 a Sierra Nevada, entre Granada y Pinos Genil, la vía entre Ventorros de San José y Algarinejo (A-4154), la carretera que une Granada con Jaén en el tramo entre Moreda y Torre Cardela (A-401), la A-403 en Benalúa de las Villas o la A-385, entre Alhendín y Otura.