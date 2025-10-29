La Alpujarra estrenará en 2026 el primer tramo de su nueva carretera de acceso

La Alpujarra y Sierra Nevada, dos grandes potencias turísticas de la provincia de Granada, tendrán un mejor acceso en 2026. Los presupuestos de la Junta para el año que viene ... contemplan partidas para la mejora de estas vías.

En el caso de la Alpujarra, se invertirán 5,3 millones de euros (de un total de 13) para la finalización de la primera fase o primer tramo que llegará desde el puente de Tablate hasta la embotelladora.

Mientras tanto, también está en obras la segunda fase de los trabajos que llegarán hasta Lanjarón. Aquí se invertirán 4,8 millones. La obra de la carretera alpujarreña consiste en la construcción de una nueva vía, en paralelo, que acabará con una veintena de curvas y unirá el municipio de Lanjarón con la A-44 de una manera directa y segura.

En la carretera de Sierra Nevada se invertirán los diez primeros millones para empezar las obras, en noviembre, según anunció la consejera de Fomento, Rocío Díaz. Se comenzará por la parte de los nuevos aparcamientos para no interferir en la conexión durante la temporada de esquí.

Además se redactará el proyecto mejora de la conexión entre la Segunda Circunvalación de Granada (enlace 134 de la A-44) y el Parque Tecnológico de Escúzar a través de la A-338 y la Variante de la Malahá con 261.000 euros.