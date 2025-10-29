Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita de la consejera de Fomento la semana pasada a las obras del nuevo acceso a la Alpujarra. Ideal
Presupuestos andaluces

La Alpujarra estrenará en 2026 el primer tramo de su nueva carretera de acceso

Además, comenzarán las obras de la conexión con Sierra Nevada con los primeros diez millones de euros

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:06

La Alpujarra y Sierra Nevada, dos grandes potencias turísticas de la provincia de Granada, tendrán un mejor acceso en 2026. Los presupuestos de la Junta para el año que viene ... contemplan partidas para la mejora de estas vías.

