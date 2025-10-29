Los dos nuevos proyectos para Granada que verán la luz en 2026: el Centro de IA y la Biblioteca de Andalucía

El Centro de Inteligencia Artificial y Automización Inteligente empezará a funcionar en noviembre en Granada. En los presupuestos de la Junta aparece una partida para ... la puesta en marcha de este espacio pionero que pondrá a la ciudad granadina en el epicentro de la IA. El espacio tendrá sede en el edificio de la Fundación PTS y con esos 5,6 millones presupuestados para 2026 se dotará de personal. Después llevará y gestionará proyectos de más de 38 millones de euros.

La Biblioteca de Andalucía también tiene una partida en las nuevas cuentas para el año que viene. Con 3,6 millones se espera poder realizar el traslado a unas nuevas instalaciones, en principio, un edificio que ya existe pero que tendrá que negociarse. Se espera poder realizar un proyecto ambicioso y que Granada cuente con unas instalaciones punteras que recojan este fondo bibliográfico de gran relevancia.

Entre los proyectos relevantes para 2026 está la finalización del carril ciclopeatonal de Armilla. Tras más de un año paradas, las obras se terminarán con 931.000 euros y un acuerdo urbanístico para poder desbloquear la parte central del vial.