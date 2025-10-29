Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El centro de inteligencia artificial de Granada estará ubicado en el PTS Ideal
Los dos nuevos proyectos para Granada que verán la luz en 2026: el Centro de IA y la Biblioteca de Andalucía

La Junta también contempla para el año próximo la finalización del carril ciclopeatonal de Armilla

Laura Ubago

Laura Ubago

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:30

El Centro de Inteligencia Artificial y Automización Inteligente empezará a funcionar en noviembre en Granada. En los presupuestos de la Junta aparece una partida para ... la puesta en marcha de este espacio pionero que pondrá a la ciudad granadina en el epicentro de la IA. El espacio tendrá sede en el edificio de la Fundación PTS y con esos 5,6 millones presupuestados para 2026 se dotará de personal. Después llevará y gestionará proyectos de más de 38 millones de euros.

