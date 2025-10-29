Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, anuncia los Presupuestos para Granada.
Presupuestos en Granada

La Junta destina 13,7 millones para acabar las obras del metro de Granada y estudiar nuevas ampliaciones

La consejera de Fomento Rocío Díaz anuncia que los Presupuestos liberarán 50,3 millones en proyectos como la construcción y rehabilitación de viviendas o el avance en la reforma de carreteras como la de Sierra Nevada o la de la Alpujarra

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:28

Comenta

La Junta de Andalucía ya tiene listo el paquete de inversiones que realizará en Granada a lo largo de 2026. Serán más de 550 millones ... de euros de inversión, de los que una gran parte saldrán de la Consejería de Fomento. Las obras son las que siguen llamando más la atención en esta lista de actuaciones que irán desde la ampliación de instituto de Ogíjares hasta la reagrupación de las tuberías de los pueblos del Sur del Área Metropolitana para que depuren sus aguas.

