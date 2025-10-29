La Junta destina 13,7 millones para acabar las obras del metro de Granada y estudiar nuevas ampliaciones

La Junta de Andalucía ya tiene listo el paquete de inversiones que realizará en Granada a lo largo de 2026. Serán más de 550 millones ... de euros de inversión, de los que una gran parte saldrán de la Consejería de Fomento. Las obras son las que siguen llamando más la atención en esta lista de actuaciones que irán desde la ampliación de instituto de Ogíjares hasta la reagrupación de las tuberías de los pueblos del Sur del Área Metropolitana para que depuren sus aguas.

MÁS INFORMACIÓN La Alpujarra estrenará en 2026 el primer tramo de su nueva carretera de acceso

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha sido esta tarde de jueves la encargada de desgranar estas inversiones que buscan mejorar la vida de los granadinos con unas infraestructuras más potentes. Algunas de ellas vienen a cubrir demandas antiguas y otras, plantean innovación en la forma de realizar los desplazamientos. «Es un presupuesto real que demuestra que bajar impuestos y subir en inversiones es compatible», ha dicho la consejera en la presentación de las cuentas en Granada.

«Este será el año de la terminación de las obras del metro que terminan en tiempo y forma, por exigencia de Europa y también por el propio compromiso». Las obras del metro se terminarán en 2026 y para ello se invertirán 13 millones de euros. Con este dinero se terminarán los trabajos de la ampliación sur que conectarán el metro entre Armilla y Las Gabias el año que viene. Además más de 700.000 euros pagarán el plan director para saber por dónde se realizarán las futuras ampliaciones.

Ampliar La consejera Rocío Díaz y el delegado de la Junta Antonio Granados antes de la rueda de prensa. Ariel C. Rojas

Más de 61 millones van en general para inversiones del metro, para que el metro funcione cada día, y un millón para el sistema de pago inteligente. «Es sinónimo de éxito. Este gobierno ha abierto la puerta a su ampliación y todos quieren que llegue a su barrio y a su municipio. Escucharemos a todos los alcaldes pero nos guiaremos por los técnicos en ese plan director», ha manifestado la consejera.

Fuentenueva, buses y tren

La piscina de Fuentenueva se terminará y se redactará el proyecto del parking de Camino de Ronda, además de empezar las obras del carril bici de Alhendín.

«Buscamos unas comunicaciones eficaces también con los autobuses. El Consorcio tiene 34 millones de euros, un récord con un 31% más que el año pasado», ha señalado Rocío Díaz. En este consorcio, gracias al plan metropolitano de transportes, se incluirá a seis municipios más.

En materia de ferrocarril se mantiene la partida de un millón de euros para la integración del ferrocarril en Granada y que «sirvió de estímulo para empezar ese diálogo vital para la provincia de Granada», ha señalado la responsable de Fomento.

Carreteras y asfaltado

Para dar un paso más en seguridad vial se pone un plan de asfalto con 2,7 millones de euros para renovar el firme de la carretera de Albuñol y la vía entre Otura y la Malahá. Ahora se invertirán 17,5 millones para mejorar más de 100 kilómetros. «Son actuaciones necesarias como la A-92 entre Moraleda y Pulianas; la carretera de Caniles, la carretera entre Granada y Pinos Genil y la conexión entre Otura y Alhendín, entre otras». El presupuesto incluye otros 38 millones para conservación de estas infraestructuras en la provincia.

Las carreteras se llevan un gran bocado del presupuesto. En total, 61,9 millones de los que 17 se gastarán en renovar el firme de las carreteras granadinas. En carreteras, se avanzará en las obras de la de la Alpujarra con 5,3 millones para terminar la primera fase y 4,8 para continuar con la obra de la segunda.

Ampliar La consejera Rocío Díaz posa con los delegados de la Junta en Granada. Ariel C. Rojas

La transformación de la carretera de Sierra Nevada (A-395) tendrá sus primeros 10 millones de euros, de los 23 que se gastará en mejorar esta vía tan importante de comunicación con la estación de esquí. «Esta es una demanda histórica que han reclamado los granadinos y los empresarios de la estación», manifestó la consejera que espera que se empiecen en noviembre, con ese grueso de la inversión.

Además empezarán la reforma de la rotonda del Serrallo y la transformación de un polígono de Guadix. También se mejorará la conexión con la Citai y se continuará la autovía de la Almanzora hacia Baza.

Vivienda y el paso Armilla-PTS

Rocío Díaz ha hecho hincapié, además, en que «la vivienda es un eje esencial, un pilar básico con partidas muy importantes para seguir desarrollando nuestra política que es ampliar la oferta y reducir la burocracia».

Más de 51,2 millones irán para la vivienda. De estos, 4,5 para la construcción de inmuebles nuevos, en total 165, repartidos en la capital (en la antigua residencia de Fray Leopoldo, Almuñécar y Ferreira o Cúllar).

Para la rehabilitación habrá 43,3 millones para continuar con el plan de modernización de edificios con más de nueve millones para Santa Adela y la Chana y otros 30 millones para la transformación energética de inmuebles de diferentes barrios de la provincia como Huerta Carrasco en Motril, donde irá 1,4 millones. A la zona del cuartel de Mondragones empezarán a llegar las calles con 500.000 euros para la urbanización del sector residencial y otros 500.000 irán destinados al PUE-1, un histórico parque empresarial del puerto de Motril, que empezará al fin a tomar forma.

Una de las sorpresas que ofrece este presupuesto es la terminación de la obra del carril ciclopeatonal entre Armilla y el PTS. Para acabar estos trabajos se destinarán 931.000 euros.

Las obras del Palacio de Congresos tendrán dos millones para arrancar con la transformación energética del edificio.

Habrá más obras como las que se realizarán con una partida de 5,6 en el hospital de Motril o más de 26 para el ifmi-dones.