Los empresarios turísticos de Granada y Jaén piden a las instituciones que colaboren con la promoción del aeropuerto La Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada y Turjáen solicitan a ambas diputaciones que hagan aportaciones conjuntas para poder conseguir conexiones aéreas

Laura Ubago Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 17:10 | Actualizado 17:50h. Comenta Compartir

Los empresarios del sector turístico de Granada consideran indispensable que tanto la Diputación granadina como la jienense remen juntos y realicen aportaciones económicas a la promoción para que lleguen nuevas conexiones aéreas. El presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, Gregorio García, entiende que lo importante ahora es sumar esfuerzos para que el aeropuerto despegue y pueda traer más visitantes.

Ante el debate de quitar del nombre del Federico García Lorca la palabra Jaén, García señala que lo importante ahora es buscar la fórmula para que haya más fondos para la promoción de los destinos.

«Jaén se beneficia del potencial que le da el aeropuerto. Llegan visitantes por ahí porque ellos tienen buenas opciones de turismo interior y comercializan el aeropuerto, por lo que entendemos que también tienen que colaborar económicamente con el impulso de esta infraestructura vital para ambas provincias», señala el representante del sector turístico y hostelero granadino.

Preocupación

Preocupados por lo que pueda pasar con el futuro del aeropuerto y su relación con la provincia. Desde TurJaén (asociación de empresas de alojamientos, camping, servicios turísticos y culturales, turismo activo y ocio de la provincia de Jaén) muestran su «preocupación» ante las declaraciones del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, en las que se abre la puerta a que se elimine la denominación de Jaén en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

De esta forma, TurJaén muestra su «más enérgica repulsa a esta situación», lanzando un llamamiento a las distintas administraciones públicas, para que «lleven a cabo las actuaciones necesarias que no solo solucionen esta falta de sensibilización por parte de la Diputación Provincial de Granada, sino que se exija de forma definitiva la mejora en las comunicaciones que esta provincia necesita para dejar de hundir aún más esta tierra en el más absoluto aislamiento».

Desde la asociación recuerdan que esta denominación existe desde el año 2006, como una alternativa a la carencia por parte de la provincia jienense de un aeropuerto propio. «La inclusión de la denominación de Jaén supone un mejor posicionamiento turístico de la provincia, ya que implica la localización de ésta en los mapas aeroportuarios, lo cual supone un complemento a la promoción y puede despertar el interés por potenciales turistas», señalan.

Por ello, desde TurJaén «llevan años reivindicando mejores comunicaciones para la provincia, y ésta es una muestra más de la dejadez que siente el sector, ante actuaciones que cada vez dificultan más la llegada de turistas a nuestra tierra».