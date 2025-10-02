Diputación de Jaén defiende su colaboración y apuesta por el aeropuerto

Manuela Millán Jueves, 2 de octubre 2025, 14:22 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

Esperada respuesta sobre el futuro de Jaén y el aeropuerto tras la petición de la Diputación de Granada de retirar el nombre jienense. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha destacado la «apuesta» de la Administración por el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y ha lamentado «la falta de apoyo por parte de la Junta», en el que es «otro ejemplo de discriminación hacia todo lo que suene a Jaén».

Reyes no ha querido entrar en confrontación con su homólogo granadino, tras las declaraciones en las últimas horas en las que plantea retirar el nombre «por falta de financiación de la Diputación de Jaén». Así, el presidente de la Diputación jienense considera culpable a la Junta.

La historia

Paco Reyes ha recordado que esta denominación del aeropuerto llevada a cabo en 2006, fue una medida enmarcada en el Plan Activa Jaén del Gobierno de España, «haciendo realidad la petición formulada por las diputaciones de Granada y Jaén en nombre del sector turístico y hostelero».

«Se dio respuesta a una demanda que venía del propio sector y, desde aquel momento, desde la Diputación de Jaén hemos llevado a cabo innumerables acciones como muestra de nuestro respaldo, tanto en lo que a promoción se refiere como para el mantenimiento del punto de información turística», ha recordado Reyes.

La inclusión de Jaén en el nombre del aeropuerto supuso «un mejor posicionamiento turístico de la provincia», pasando a formar parte de los circuitos 'Fly and drives', suponiendo la localización de este territorio en los mapas aeroportuarios y aumentando los potenciales turistas. El presidente de la Diputación ha insistido que en esta línea de trabajo conjunto también se constituyó la Mesa del Aeropuerto, donde «se ha hecho un esfuerzo importante para su promoción y la consecución de nuevos vuelos». Del mismo modo, se ha referido a la conversión del punto de información turística, que pasó a ser virtual, operativo las 24 horas del día y con información actualizada, recordando que se trató de «una medida consensuada entre las dos diputaciones y AENA».

«La apuesta de la Diputación de Jaén, a pesar de nuestro limitado presupuesto y de nuestras competencias, ha sido excepcional, tanto con el mantenimiento, adecuación y atención al turista a través del punto de información como a través de la promoción, realizando acciones junto a la propia Diputación de Granada y, a veces, con Turismo andaluz», ha señalado. «Desde el principio, hemos venido colaborando estrechamente con la Diputación de Granada no solo en este ámbito sino en otros muchos», ha añadido.

La culpa, de la Junta

Por ello, Paco Reyes ha lamentado «la falta de apoyo y de financiación del Gobierno de Andalucía hacia este aeropuerto», recordando que es la Junta «la administración con competencias en materia de promoción turística y la que dispone de mayor presupuesto». «Le hemos pedido que actúe para conseguir nuevas conexiones aéreas y colabore como en otros aeropuertos» ha señalado.

Además, ha añadido que «mientras otras oficinas de información turística como las de los aeropuertos de Málaga y de Sevilla forman parte de la red de oficinas de la Junta, la del aeropuerto Granada-Jaén se viene manteniendo con el esfuerzo de las dos diputaciones a pesar de que venimos pidiéndoles que la incluyan en dicha red».