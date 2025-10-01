Diputación abre la puerta a que se borre el nombre de Jaén del aeropuerto de Granada

Enmarcada en el discurso de los Premios de Turismo de la Diputación de Granada, el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, soltó este jueves ... una propuesta novedosa que nace del sentir que la provincia granadina lleva sola el peso de la promoción del aeropuerto Federico García Lorca y sus vuelos.

Francis Rodríguez planteó en su discurso que ha llegado el momento en el que «habría que reflexionar si tiene sentido que el aeropuerto de Granada lleve también el nombre de Jaén, si su institución provincial no comparte este objetivo y no destina recursos para ello», expresó en este discurso clave para el futuro turístico de la provincia.

El nombre del aeropuerto de Granada compartido con Jaén fue una idea de hace 20 años que nació de la Junta de Andalucía, gobernada por aquel entonces por el PSOE.

Esta es la primera vez que Rodríguez lanza un mensaje tan directo. Si había hecho otros amagos de sumar a la Diputación de Jaén a la lucha (el trabajo) para que lleguen más vuelos al aeródromo Federico García Lorca.

A principios de año comenzó el desapego entre ambas diputaciones, la de Granada, gobernada por el PP y la de Jaén, por el PSOE, con respecto a la gestión del aeropuerto. En el pleno ordinario del mes de enero de la Diputación de Granada se aprobó, solo con los votos en contra del grupo socialista, una moción para instar al Gobierno de España y a la Diputación de Jaén a tomar medidas que refuercen la competitividad y conectividad del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

La propuesta señalaba la urgente necesidad de que el Ejecutivo Central redujese las tasas aeroportuarias establecidas por Aena, ya que en ese momento una de las aerolíneas de bajo coste dijo que se habían convertido «en un obstáculo» para que las compañías aéreas considerasen viable establecer nuevas rutas con destino a Granada, según hizo público una compañía. En este sentido, tal y cómo entendido Granada dichas tasas dificultaban la rentabilidad económica de operar en el aeródromo granadino y por eso pidieron al Gobierno Central que las bajase, algo que no apoyó el PSOE en la Diputación como tampoco respaldó pedir a la institución provincial de Jaén este respaldo aeroportuario.

«Necesitaban» ese apoyo

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, por aquel entonces lamentó que el PSOE votase en contra y advirtió que para ellos la conectividad del aeropuerto iba a ser un objetivo firme pero que «necesitaban» que instituciones como la Diputación de Jaén y el Gobierno de España se sumasen a estos esfuerzos. Algo que, con el paso del tiempo, no han percibido.

Además, el presidente también pidió que al ser el aeropuerto «una infraestructura compartida con la provincia de Jaén» una estrategia común y planteó trabajar codo con codo para potenciar el desarrollo.

Después de no haber notado este respaldo del ala jienense, el presidente de la Diputación ha lanzado en su discurso la opción que el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, se deje el Jaén en el camino.

Para entender el momento en el que se encuentra la Diputación con respecto a los vuelos hay que tener dos claves. Una es el plan de promoción de dos millones de euros que ha puesto en marcha la institución provincial granadina. Con estos contratos, buscan vuelos con Francia, Portugal y Reino Unido. El francés, a Nantes, ya lo han conseguido mientras se espera que llegue pronto uno con Oporto y que Sierra Nevada pueda convertirse en la estación de esquí de los portugueses.

Presupuesto «insuficiente»

La otra clave, es que el Ejecutivo Central acaba de anunciar las futuras inversiones para todos los aeropuertos nacionales y a Diputación (a la de Granada) le ha parecido totalmente insuficiente.

El pleno de la Diputación de Granada, en su última sesión de septiembre, se encontró otra vez con el voto en contra del Grupo Socialista, a una moción del PP que insta al Gobierno de España y a Aena a revisar al alza la inversión prevista para el Federico García Lorca.

La iniciativa surge como respuesta al Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031, en el que el Ejecutivo central ha fijado para Granada una inversión de 22 millones de euros, destinada principalmente a tareas de mantenimiento y modernización básica.

Para la Diputación de Granada, en comparación con el dinero que han recibido otros aeropuertos, supone «un agravio inaceptable» mientras que la institución provincial granadina sí invierte en promoción y en captación de nuevas rutas.