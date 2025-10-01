Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, durante los Premios de Turismo 2025. Pepe Marín

Diputación abre la puerta a que se borre el nombre de Jaén del aeropuerto de Granada

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, lanza la propuesta por la falta de apoyo económico de la institución jienense

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:41

Enmarcada en el discurso de los Premios de Turismo de la Diputación de Granada, el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, soltó este jueves ... una propuesta novedosa que nace del sentir que la provincia granadina lleva sola el peso de la promoción del aeropuerto Federico García Lorca y sus vuelos.

