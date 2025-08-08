Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada El agredido tenía en torno a 80 años y era usuario habitual de la línea que cubría hoy un conductor contratado para cubrir vacaciones

Rebeca Alcántara Granada Viernes, 8 de agosto 2025, 14:41 | Actualizado 14:47h.

Un conductor de autobús de la línea 305 del Consorcio Metropolitano de Granada, contratado para cubrir vacaciones en verano, ha sido despedido de manera fulminante tras propinar un puñetazo a un viajero de avanzada edad por una discusión por una parada. La concesionaria del servicio, Cosmenbus, ha dejado claro que «no hay nada que justifique una agresión al usuario» y ha mostrado su apoyo a la familia. «Nuestros conductores son grandes profesionales, pero a veces no se puede evitar que se den casos de así. Por nuestra parte hemos actuado de forma inmediata, porque lo ocurrido es intolerable», han indicado.

En la misma línea, se han pronunciado desde el Consorcio Metropolitano que ha apuntado que «no es tolerable ningún tipo de agresión, ni verbal ni pro supuesto física». Han añadido que no hay nada que justifique este tipo de actitud y por eso la reacción ha sido inmediata.

Al parecer la discusión se ha producido por el momento en el que se ha hecho una parada del autobús. El nieto del hombre narró a IDEAL la historia contada por su abuelo. Al parecer el hombre pidió que se parase en un punto en el que otras veces se había bajado, pero el conductor le dijo que ese lugar ya no era un stop para el autobús. Cuando el viajero le pidió que no lo alejara tanto hasta la siguiente marquesina, alegando además que estaba enfermeo, según la versión familiar, el conductor empezó a increparlo. Y finalmente llegaron a las manos. El conductor propinó un puñetazo al hombre de cerca de 80 años, que le ha provocado un importante traumatismo en el ojo. Según el nieto, los médicos están valorando la posibilidad de que requiera una intervención quirúrgica.

La familia, que ha denunciado los hechos, y no entiende la actitud del conductor, agradeció la actitud tanto de la empresa como del Consorcio que de forma inmediata se interesaron por la situación del hombre y que tomaron la decisión de despedir al conductor.

El agredido, jubilado, y residente en Güevéjar, es usuario habitual de la línea 305 para venir a la capital. «Quería comer pisto y había cogido el autobús para ir a comprar verduras», lamentó Fran, su nieto.

Desde Cosmenbus precisaron que el conductor cumplía su contrato el día 16 de este mes y aunque podían renovarlo para cubrir a otros conductores de baja, ya habían decidido prescindir de sus servicios porque no había cumplido con las expectativas. Pero lo que no se esperaban es que la situación pudiese desencadenar en una agresión física, como la ocurrida.

«Lamentamos mucho lo sucedido. Tenemos una plantilla profesional y excelente, acostumbrada al trato con el público», reiteraron desde Cosmenbus.

Sobre la afección al servicio, apuntaron que ha sido mínima. Porque en cuanto se conocieron los hechos, se llamó al conductor a cocheras para ser despedido y otro trabajador se ha encargado del resto trayectos.

El operador de la línea de autobús que llevaba el agresor es Cosmenbus, que gestiona en la provincia varias líneas, como las de municipios de Víznar, Alfacar, Jun, Cogollos, Pulianas, Güevéjar, Nívar o, más recientemente, Huétor Vega.