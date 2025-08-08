Cae en Granada una banda y su cabecilla que duplicaban los DNI para entrar en bancos a retirar dinero.

La Policía Nacional detuvo el pasado 25 de julio a tres miembros de un grupo criminal itinerante especializado en la suplantación de identidad en entidades bancarias.

Se trata de la continuación de la operación identitas, que se llevó a cabo a principios del mes de mayo y en la que se trabajó de forma conjunta con la Jefatura Superior de Cataluña. Entonces ya fueron detenidos 3 miembros de otra organización que actuaba de manera similar.

Tras la detención del primer grupo, la investigación se centró en este segundo, que seguía delinquiendo de forma muy activa por todo el territorio español.

Esta segunda fase culminó el pasado 25 de julio con la detención de tres integrantes, entre ellos el cabecilla de la banda, en la provincia de Granada, donde se contó con la colaboración de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental.

Finalizadas las diligencias policiales los tres detenidos fueron conducidos al Juzgado de Instrucción Número Dos de Santa Fe en funciones de guardia, ingresando todos ellos en prisión provisional por estos hechos.

Modus operandi

Obtenían en el mercado ilícito numerosos DNI previamente sustraídos y conseguidos de manera fraudulenta, mediante la comisión de diversos delitos. A continuación seleccionaban los DNI sustraídos en base a parecidos de los integrantes de tal modo que permitieran generar un parecido físico con el DNI sustraído. Posteriormente y utilizando diversas técnicas obtenían datos de los titulares que permitían acceder a las entidades bancarias, siendo ellos mismos en la propia entidad y caracterizados los que solicitaban una retirada de efectivo con total impunidad.

En casi todo el territorio nacional

Operaban por todo el territorio Nacional, además de los tres delitos esclarecidos en Zaragoza, llevaron a cabo hechos en Madrid, Bilbao, Barcelona, Murcia, Málaga, Valencia, Albacete, Tarragona, Pontevedra, Sevilla Granada, Málaga, Castellón, León, Toledo, Navarra, Logroño, Lugo, Ciudad Real y Asturias

Se desplazaban por todas las provincias cometiendo ilícitos y se les imputaron hasta el momento 130 hechos con los que habrían obtenido cerca de 300.000 euros. Destacar la elevada reincidencia de este grupo hasta la fecha de la detención, operando de manera permanente.

Los hechos imputados en esta investigación se remontan a todo el año 2024 y la parte del 2025 hasta la fecha de su detención, momento en que se ha conseguido cesar su actividad criminal.

La investigación fue realizada por los Grupos de Policía Nacional especializados en delincuencia itinerante de Zaragoza y Barcelona y contó con la colaboración de los agentes de Granada para materializar las detenciones.

La investigación dio sus frutos y finalmente el pasado día 25 de Julio se localizó a los autores a los que se les intervino una veintena de DNIs sustraídos y dinero en efectivo ocultos en el techo del vehículo que utilizaban para sus desplazamientos entre las provincias.

Con estas últimas detenciones se da por concluida la denominada Operación Identitas, centrada en la erradicación de las suplantaciones de Identidad con este modus en todo el territorio Nacional y que sumadas a las detenciones realizada en Almería el pasado 08 de mayo por parte del Grupo de Delincuencia Itinerante de la BPPJ durante la primera parte de la operación han permitido desarticular los dos grupos activos hasta la fecha imputándoles la comisión de 252 delitos por todo el territorio Nacional.