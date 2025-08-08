Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada

C. L. Viernes, 8 de agosto 2025, 11:57 Comenta Compartir

La Policía Nacional han detenido en Granada a cuatro miembros de una organización criminal paraguaya que durante los últimos días había extorsionado e intentado secuestrar a un hombre de 32 años para obligarle a cumplir con el pago de una deuda. Su pareja sentimental también se vio afectada por estos hechos, ya que durante las últimas semanas había sido igualmente objeto de seguimientos y persecuciones.

Desde el grupo de investigación se obtuvo toda la información necesaria sobre los presuntos responsables y se estableció un dispositivo dando como resultado la detención de cuatro personas. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de los cuatro detenidos.

Abordado cuando paseaba al perro

Hace apenas dos semanas, cuando la pareja se encontraba en la vía pública paseando a su perro, un vehículo de alta gama con tres individuos desconocidos y vestidos de negro se detuvieron junto a ellos con la intención de meter al hombre a la fuerza dentro del vehículo. Según manifestaciones de la víctima, en el forcejeo intentaron realizarle descargas con una taser, le rociaron con gas pimienta e incluso llegaron a disparar con un arma desconociendo si era real. La fuerza y resistencia física de la víctima impidió que los secuestradores pudieran conseguir su objetivo, si bien tuvo que recibir asistencia sanitaria posteriormente a los hechos.

Dos días después, cuando la pareja se encontraba en su domicilio, escucharon como alguien llamaba a la puerta y depositaba un sobre debajo de la misma con unas instrucciones a seguir.

Por todo lo ocurrido, el Grupo IV de Atracos comenzó las pesquisas para la averiguación de las identidades de las personas que formaban parte de la organización criminal, así como para garantizar la seguridad de la víctima que había sufrido las extorsiones y su pareja.

Dispositivo para la detención de los responsables

El desarrollo de la investigación permitió establecer un dispositivo controlado donde supuestamente la víctima iba a proceder a la entrega del dinero a la banda criminal. El objetivo, llevar a cabo la identificación y en su caso proceder a la detención de los miembros de la organización que acudieran a la cita.

Los agentes se desplegaron la semana pasada en un establecimiento acordado por ambas partes, lugar donde la víctima esperaría a un miembro de la banda para entregar el dinero. A mediodía, miembros del dispositivo observaron como un vehículo coincidente con el implicado en el secuestro apareció por las inmediaciones y se bajó un varón que se dirigía al punto de encuentro acordado. En ese momento, varios agentes se acercaron al lugar interceptando a este hombre, mientras otros policías procedieron a detener el vehículo implicado identificando y deteniendo a los ocupantes del mismo.

Estas cuatro personas son todas de nacionalidad paraguaya y sus edades están comprendidas entre los 61 y los 20 años. Tres de ellos carecen de antecedentes. Su paso por el juzgado ha determinado el ingreso en prisión de todos ellos. No se descarta que pudiera haber algún responsable más que dirija la organización, por lo que la investigación no se da por cerrada.