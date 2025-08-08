Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura

C. L. Viernes, 8 de agosto 2025, 11:19 | Actualizado 12:00h. Comenta Compartir

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Entresijos', ha detenido en Almuñécar a un capo de la droga sobre la que constaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades judiciales de Albania.

La investigación se inició tras tener conocimiento de que miembros de una presunta organización de ámbito internacional dedicada al narcotráfico estarían adoptando numerosas medidas de seguridad en una vivienda aislada del municipio granadino, lo que levantó las sospechas de los agentes.

Tras numerosas vigilancias en el inmueble, se pudo comprobar que en el mismo estaba ocultándose uno de los máximos responsables de esta organización al que le constaba una Orden Internacional de Detención, han informado desde la Guardia Civil de Málaga, que ha llevado el operativo.

Este hombre no salía del inmueble y utilizaba a sus colaboradores para que le proveyeran de todo lo que necesitaba evitando así ser identificado y detenido. La finca donde se ocultaba se trataba de una vivienda de lujo, con todo tipo de comodidades, ubicada en un terreno predominante en altura gracias al cual le permitía vigilar el entorno y anticiparse a cualquier intervención policial.

Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a través de la ladera de la montaña, campo a través, siendo interceptado por el despliegue de efectivos que cercaban la vivienda.

Los miembros de esta organización presumían de portar armas de fuego y este individuo incluso disponía de escolta, «por lo que se les presuponía muy peligrosos y con un alto riesgo de fuga y posible resistencia armada en su detención», han precisado desde el instituto armado.

Gran dispositivo

El pasado día 22 de julio se llevó a cabo un dispositivo para la detención del huido en el que participaron efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga y del Grupo De Acción Rápida GAR de la Guardia Civil con el apoyo del servicio cinológico de la Comandancia de Málaga.

En el registro de la vivienda se encontró numerosa documentación personal falsificada --pasaporte, carta de identidad y carne de conducir-- que proporcionaría al detenido una identidad ficticia que podría haber usado para evitar la acción policial; y fueron intervenidos numerosos efectos de lujo, entre ellos un reloj de un alto valor económico.

Además, en la batida realizada por la zona por la que huyó el detenido se halló un arma de fuego con dos cargadores, 13 cartuchos y un silenciador.