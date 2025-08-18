Los socorristas auxiliaron a 62 personas en el mar en el reventón térmico de la Costa granadina

Una niebla espesa ardiente de polvo y viento cubrió la playa en cuestión de minutos. Los socorristas pensaron que se trataría del calor de un ... incendio hasta que vieron cómo a los bañistas se los llevaba el aire mar adentro. La Costa Tropical vivió este pasado domingo un reventón térmico sin precedentes, que estuvo acompañado de dos tornados y una manga marina. Torrenueva, Carchuna-Calahonda, Motril y Salobreña sufrieron con fuerza la tormenta.

Los servicios de socorrismo tuvieron que auxiliar a al menos 62 personas para que pudieran salir del agua, a la vez que desalojaban a los miles de usuarios congregados en los arenales. Mientras tanto, al borde de las 20.00 horas, en el puerto de Motril, tanto el Club Náutico como Marina Motril asistieron la llegada de 120 barcos de recreo.

Torrenueva: 13 bañistas desaparecidos

En Torrenueva se vivieron instantes de pánicos dado que desaparecieron cerca de 13 bañistas y muchos de ellos viajaban en kayaks, tablas de pádel surf. Afortunadamente, todos ellos fueron encontrados y, el equipo de socorrismo pudo replegarse a las 22.30 horas de la noche. Aún así, un contingente se quedó activado y alerta por si debían ayudar en alguna actuación adicional, según explica Fernando Morales, responsable de Protección Civil y el servicio de socorrismo del municipio.

Motril: 30 personas auxiliadas

En Motril los socorristas tuvieron que sacar al menos a 30 personas del agua. El coordinador, Francisco Alfonso Valverde, califica la situación de caótica. Destaca la formación y el trabajo de los socorristas que en cuestión de minutos desalojaron la playa y ayudaron a los bañistas a salir del agua. «Los patrones peinaron con la embarcación el mar, mientras que en tierra los socorristas se echaron al agua sin apenas ver qué pasaba para ayudar a salir a los que no podían. Volaban las sombrillas y las tablas de pádel surf. Nunca había pasado nada igual», relata.

Salobreña: 21 rescatados

Por su parte, en la playa de Salobreña los socorristas tuvieron que sacar del agua a 13 adultos y 9 menores de edad. Souhail Pakkail, responsable de la empresa de socorrismo, agradece a los ciudadanos su colaboración. En Almuñécar, el reventón térmico no se dejó notar con tanto impacto y los servicios de playas no tuvieron que rescatar a ningún bañista, según explica Lucia González, concejal de Playas.

Durante el reventón térmico 120 embarcaciones de recreo se encontraban fuera del Puerto de Motril. El Real Club Náutico y Marina Motril guió a muchos marineros hasta su amarre. Las empresas indicaron a las embarcaciones que se refugiaran a un costado de la entrada de la dársena hasta que amainara el temporal. Posteriormente, se cercioran y ayudaron a todas las familias a regresar a tierra firme.