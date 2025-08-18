Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rescate en la Costa este pasado domingo. Javier Martín

Los socorristas auxiliaron a 62 personas en el mar en el reventón térmico de la Costa granadina

Marina Motril y el Club Náutico guiaron a 120 embarcaciones de recreo en su llegada a puerto

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:32

Una niebla espesa ardiente de polvo y viento cubrió la playa en cuestión de minutos. Los socorristas pensaron que se trataría del calor de un ... incendio hasta que vieron cómo a los bañistas se los llevaba el aire mar adentro. La Costa Tropical vivió este pasado domingo un reventón térmico sin precedentes, que estuvo acompañado de dos tornados y una manga marina. Torrenueva, Carchuna-Calahonda, Motril y Salobreña sufrieron con fuerza la tormenta.

