Rocío Díaz exige el tren a Motril y pide al Gobierno que no mire hacia otro lado

El Gobierno andaluz seguirá batallando por la conexión ferroviaria Granada-Motril y exigiendo «lo que es justo para Andalucía». El mensaje lo ha dejado claro ... este sábado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, que en su perfil de la red social X ha lamentado que esta infraestructura «vital para Granada» vuelva a quedarse fuera de la estrategia europea de transporte ferroviario. «El Gobierno de España no puede mirar hacia otro lado. Seguiremos exigiendo lo que es justo para Andalucía», ha remarcado la consejera.

Díaz ha vuelto a reclamar reclamado al Gobierno de España que se inicien los estudios de viabilidad para la conexión ferroviaria del puerto de Motril, así como el tramo del Corredor Mediterráneo por Granada. Asimismo, ha recordado que el Gobierno andaluz está convencido desde hace años «de la importancia capital» que tiene conectar por tren el puerto de Motril. «Así se lo hemos trasladado en numerosas ocasiones al Ministerio, al igual que lo han hecho los empresarios de la Costa granadina», ha incidido.

La consejera ha recordado igualmente que la ausencia de conexión por tren coloca a la economía de la provincia de Granada «en una posición de desventaja injusta, que limita las posibilidades de crecimiento y de futuro». «Consideramos necesario extender la senda del diálogo abierta con el tren litoral a otras demandas históricas y justas como acabar con el aislamiento ferroviario del puerto de Motril», ha dicho.

Díaz ha insistido en que el Gobierno andaluz siempre se ha posicionado a favor de su ejecución y ha hecho sus deberes con respecto a esta infraestructura. Primero con su inclusión en el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), pero también elevando, junto a parlamentarios europeos y otras entidades, a Europa la petición de incluir este proyecto en la Red Transeuropea de Transportes.

«Uno de nuestros objetivos debe ser que el Puerto de Motril funcione al máximo rendimiento posible. Y eso supone seguir modernizando sus instalaciones y, sobre todo, mejorar sus conexiones. Motril no puede seguir siendo el único puerto de interés general en Andalucía sin conexión ferroviaria. Esta es una reivindicación histórica que no puede demorarse más», ha subrayado.