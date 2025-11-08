Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Autoridad Portuaria en una imagen en el puerto junto a la consejera Rocío Díaz y el delegado territorial del ramo. IDEAL

Rocío Díaz exige el tren a Motril y pide al Gobierno que no mire hacia otro lado

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía lamenta que la infraestructura «vital» vuelva a quedarse fuera de la estrategia europea de transporte ferroviario

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:34

El Gobierno andaluz seguirá batallando por la conexión ferroviaria Granada-Motril y exigiendo «lo que es justo para Andalucía». El mensaje lo ha dejado claro ... este sábado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, que en su perfil de la red social X ha lamentado que esta infraestructura «vital para Granada» vuelva a quedarse fuera de la estrategia europea de transporte ferroviario. «El Gobierno de España no puede mirar hacia otro lado. Seguiremos exigiendo lo que es justo para Andalucía», ha remarcado la consejera.

