Indignación del puerto de Motril por el tren: «Nos estamos acostumbrando a perder oportunidades»
El presidente de la Autoridad Portuaria lamenta que la conexión Granada-Motril vuelva a quedarse fuera de los planes de Europa
Granada
Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:36
El Puerto de Motril impulsó en el año 2019 el estudio informativo que avala la viabilidad técnica de la conexión ferroviaria entre Granada Motril, resucitó ... la lucha por esta infraestructura y desde entonces ha abanderado sin descanso la unión de todas las instituciones públicas y agentes privados de la provincia para reivindicar el tren.
Una batalla que, por el momento, sigue siendo una lucha contra los elementos. El último varapalo ha llegado de la Comisión Europea, que ha dejado la conexión fuera de su estrategia para acelerar las redes transnacionales de alta velocidad en el continente, como informa hoy IDEAL. Que el tren vuelva a quedarse fuera de los planes europeos, al no contar con un informe técnico o proyecto constructivo de la administración española que lo avale, ha provocado la indignación absoluta del presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, que ha advertido del peligro de seguir perdiendo oportunidades. García Fuentes asume que el tren es una obra cara y desde luego no sería fácil ni rápida, pero tiene claro que ya no valen más excusas para seguir posponiéndola y mantener el histórico agravio que ha sufrido la Costa de Granada en materia de infraestructuras.
«Es una situación que limita la capacidad y competitividad del puerto de Motril frente al resto de puertos del territorio nacional»
José García Fuentes
Presidente Autoridad Portuaria
«Es una nueva oportunidad perdida a la que desgraciadamente nos estamos acostumbrando por la falta de apuesta en materia de infraestructuras en la provincia de Granada», ha recriminado García Fuentes.
«Teníamos una oportunidad histórica de conseguir la descarbonización. Ahora mismo la A-44 es una autovía que se ha quedado ya pequeña, ya hay colas y problemas en verano y los fines de semana y ese nuevo medio de transporte que alivie la autovía es absolutamente necesario. Y por supuesto el ferrocarril es fundamental para el futuro puerto de Motril, el único puerto de interés general del estado que no tiene conexión ferroviaria en destino. Es una situación que limita la capacidad y competitividad del puerto para estar en igualdad de condiciones con el resto del puertos del territorio nacional», ha subrayado este sábado.
