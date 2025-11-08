Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Puerto junto a los representantes de todas las instituciones y organizaciones que en 2023 firmaron el manifiesto por el tren Granada-Motril. Javier Martín

Indignación del puerto de Motril por el tren: «Nos estamos acostumbrando a perder oportunidades»

El presidente de la Autoridad Portuaria lamenta que la conexión Granada-Motril vuelva a quedarse fuera de los planes de Europa

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

El Puerto de Motril impulsó en el año 2019 el estudio informativo que avala la viabilidad técnica de la conexión ferroviaria entre Granada Motril, resucitó ... la lucha por esta infraestructura y desde entonces ha abanderado sin descanso la unión de todas las instituciones públicas y agentes privados de la provincia para reivindicar el tren.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  4. 4 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  5. 5 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  6. 6

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  7. 7 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  8. 8 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  9. 9 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España
  10. 10 Granada saca a la venta la última parcela de los Oestes, que puede albergar casi 100 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Indignación del puerto de Motril por el tren: «Nos estamos acostumbrando a perder oportunidades»

Indignación del puerto de Motril por el tren: «Nos estamos acostumbrando a perder oportunidades»