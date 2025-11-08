La nueva estrategia europea de transporte ferroviario deja fuera el tren a Motril

El tren a Motril, una de las principales demandas ferroviaria de la provincia en materia ferroviaria, sigue sin entrar en los planes de Bruselas. Así ... lo refleja la estrategia lanzada esta semana por la Comisión Europea para acelerar las redes transnacionales de Alta Velocidad en el continente, que no contempla la conexión entre Granada y la Costa.

No es la primera vez que la infraestructura se queda fuera de los planes europeos. Ya sucedió el año pasado, cuando la Unión Europea revisó su política ferroviaria con TEN-T, un documento estratégico que marcaba las guías para el desarrollo de una red transeuropea multimodal, eficiente y de alta calidad y que no contemplaba tampoco la conexión.

Como contó en ese momento este periódico, a la provincia le había penalizado que no existiera una valoración técnica o un proyecto constructivo previamente avalado por Europa o desarrollado por administraciones españolas como el Gobierno o la Junta de Andalucía.

Precisamente, ese documento es la base del nuevo plan europeo, que marca el camino para el desarrollo ferroviario de los estados que conforma la Comisión Europea en un horizonte que alcanza hasta 2040. La estrategia busca promover el cumplimiento de los compromisos para la descarbonización previstos a mitad de siglo y reforzar la fortaleza competitiva de Europa a través del establecimiento de una infraestructura transnacional de trenes que permita conectar las principales ciudades europeas de manera más rápida y establecer ejes de circulación que permitan trasvasar el transporte de mercancías de las carreteras a las vías.

Ampliar Gráfico con las características del Corredor Mediterráneo, con Granada incluida. IDEAL

En ese mapa sí aparece Granada como uno de los puntos de paso de un Corredor Mediterráneo que la Comisión Europea da por operativo pese a exponer que aún hay tramos pendientes, como el que permite la salida desde la provincia hacia el levante. Sin embargo, la cartografía no recoge la conexión por tren de Motril ni hacia la capital nazarí, la opción más demandada en Granada, ni por la costa hacia Málaga, una fórmula mucho más compleja por la difícil orografía de la zona y por el rodeo que habría que hacer para trasladar pasajeros y mercancías hacia el resto de la provincia.

Reducir los tiempos de viaje

El nuevo programa ferroviario de la Comisión Europea dibuja el modelo hacia el que avanzarán España y el resto de países de la Unión Europea en las próximas dos décadas. Se construye sobre cuatro pilares que buscan acelerar las inversiones y armonizaciones necesarias para lograr una red de alta velocidad verdaderamente interoperable, fomentar un marco competitivo y atractivo para los servicios ferroviarios, impulsar el fortalecimiento del sector del tren apostando por la innovación y fortalecer la gobernanza y coordinación de todo el conjunto a nivel europeo.

Bajo esta visión, lo que subyace es el interés de la administración europea por acortar los tiempos de viaje, incrementar la capacidad de las líneas convencionales y mejorar los servicios regionales y los trenes nocturnos. Para Granada, el programa afianza su posición como uno de los puntos relevantes del Corredor Mediterráneo y deja constancia de las mejoras en las que ya se trabaja, como una duplicación de vía que permitirá incrementar la capacidad de la línea hacia Antequera o una variante, la de Loja, que reducirá los trayectos notablemente.

Ampliar Mapa con las futuras conexiones entre las principales capitales europeas. IDEAL

A nivel nacional, sin embargo, el mayor interés está en la recuperación de un proyecto que ha sufrido vaivenes en la última década como la conexión de Alta Velocidad entre Madrid y Lisboa. La estrategia promete enlazar por tren ambas ciudades en apenas tres horas. El documento también refiere la intención de la Comisión Europea de que la capital española y París queden comunicadas en el futuro por un servicio con un tiempo de viaje de solo seis horas.

El objetivo de la nueva estrategia, sin embargo, va más allá y apunta al complejo contexto en el que se mueve Europa. Lo refleja el propio documento, que explicita la importancia que este modelo puede tener a la hora de facilitar el movimiento futuro de tropas y equipamiento militar en caso de que sea necesario.