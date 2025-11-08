Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estación de tren de Andaluces. Pepe Marín

La nueva estrategia europea de transporte ferroviario deja fuera el tren a Motril

El programa, lanzado esta semana por la Comisión Europeo, pretende acelerar los corredores transnacionales de Alta Velocidad

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

El tren a Motril, una de las principales demandas ferroviaria de la provincia en materia ferroviaria, sigue sin entrar en los planes de Bruselas. Así ... lo refleja la estrategia lanzada esta semana por la Comisión Europea para acelerar las redes transnacionales de Alta Velocidad en el continente, que no contempla la conexión entre Granada y la Costa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  3. 3 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  4. 4 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  5. 5

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  6. 6 El rey de la carne madurada de Granada
  7. 7 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  8. 8 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España
  9. 9 La cardióloga infantil de Granada premiada por su labor humanitaria
  10. 10 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva estrategia europea de transporte ferroviario deja fuera el tren a Motril

La nueva estrategia europea de transporte ferroviario deja fuera el tren a Motril