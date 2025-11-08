Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recreación del paso del tren por el viaducto de Rules contemplada en el estudio de viabilidad encargado por el puerto. IDEAL

Motril seguirá luchando por el tren: «No vamos a permitir que la Costa quede relegada»

Tras el varapalo europeo, la alcaldesa reafirma su compromiso de seguir trabajando para que que la conexión con Granada se incluya en los planes estratégicos nacionales y europeos

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:27

Ni la Autoridad Portuaria, ni la Junta de Andalucía, ni los empresarios de la Costa Tropical ni el Ayuntamiento de Motril se van a rendir ... en la lucha por que Motril tenga una conexión por tren con Granada. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro ha asegurado este sábado que seguirán trabajando para que la conexión ferroviaria entre Motril y Granada reciba un impulso dentro de la estrategia europea para acelerar las redes transnacionales de alta velocidad.

