Motril seguirá luchando por el tren: «No vamos a permitir que la Costa quede relegada»

Ni la Autoridad Portuaria, ni la Junta de Andalucía, ni los empresarios de la Costa Tropical ni el Ayuntamiento de Motril se van a rendir ... en la lucha por que Motril tenga una conexión por tren con Granada. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro ha asegurado este sábado que seguirán trabajando para que la conexión ferroviaria entre Motril y Granada reciba un impulso dentro de la estrategia europea para acelerar las redes transnacionales de alta velocidad.

Se suma así a las reacciones de decepción e indignación ante el nuevo varapalo de la Comisión Europea, tras al conocer que el tren vuelve a quedarse fuera de los planes europeos y que no figura entre las prioridades de esta estrategia continental, «lo que limita las oportunidades de desarrollo económico y logístico de la comarca de la Costa Tropical».

«Seguiremos defendiendo los intereses de Motril y de toda la comarca, no vamos a permitir que nuestra ciudad quede relegada» Luisa García Chamorro Alcaldesa de Motril

«Nuestro puerto y nuestra ciudad necesitan ser tratados como un nodo estratégico para no seguir perdiendo oportunidades. Necesitamos que nuestra conexión con Granada sea reconocida como prioridad para poder aprovechar fondos y proyectos europeos que impulsen la competitividad de nuestra comarca», ha subrayado García Chamorro.

La primera edil motrileña ha recordado que la falta de una conexión rápida con Granada representa «una losa competitiva frente a otros puertos del sistema nacional» y que afecta directamente a la logística, el comercio y el turismo.

El Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando, junto a la Autoridad Portuaria, con todas las instituciones públicas y privadas para que la conexión Motril‑Granada sea incorporada entre las prioridades de desarrollo ferroviario de alta velocidad, «garantizando que la Costa Tropical no quede relegada en los planes estratégicos nacionales y europeos». «Seguiremos defendiendo los intereses de Motril y de toda la comarca, no vamos a permitir que nuestra ciudad quede relegada ni que los compromisos adquiridos con nuestra comarca se queden en palabras», ha concluido García Chamorro.