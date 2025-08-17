Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los vecinos de El Pozuelo, pedanía de Albuñol. Ariel C. Rojas
Suceso en Albuñol

«Si no llegamos a actuar rápido, la iglesia se quema y no queda nada»

Los vecinos de El Pozuelo, pedanía de Albuñol, quedan consternados ante los actos vandálicos acontecidos en la iglesia a manos de un joven residente del pueblo, al que atribuyen «problemas mentales»

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:04

Pocos habitantes de los más de 600 censados en El Pozuelo se quedaron en casa mientras el fuego devoraba su iglesia un domingo de agosto. ... Entre bañadores y una humedad salvaje, los vecinos de esta pedanía perteneciente al municipio granadino de Albuñol quedaron consternados ante los actos vandálicos que de desarrollaron en el interior del templo dedicado a Santiago Apóstol, patrón en llamas y completamente decapitado como muestran distintos vídeos en las redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  2. 2

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  3. 3

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  4. 4

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  5. 5

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  6. 6

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  7. 7 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  8. 8 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  9. 9 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  10. 10

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Si no llegamos a actuar rápido, la iglesia se quema y no queda nada»

«Si no llegamos a actuar rápido, la iglesia se quema y no queda nada»