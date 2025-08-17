Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Interior destrozado de la iglesia de Albuñol.

Interior destrozado de la iglesia de Albuñol. IDEAL

Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol

Las imágenes religiosas del templo han quedado totalmente destrozadas por el presunto autos de los hechos

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:14

A golpe de martillo. Así habría destrozado el joven ahora detenido las imágenes que alberga la iglesia de Santiago Apóstol de El Pozuelo, en Albuñol. ... Tanto la Virgen como el Cristo han recibido impactos que han ocasionado graves daños. Pero también se han visto afectados el altas, cruces, bancos y otros objetos religiosos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores está controlado pero mantiene dos focos activos
  2. 2

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  3. 3

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  4. 4

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  5. 5

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  6. 6 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  7. 7 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  8. 8

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  9. 9

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  10. 10 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol