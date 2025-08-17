Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
Las imágenes religiosas del templo han quedado totalmente destrozadas por el presunto autos de los hechos
Granada
Domingo, 17 de agosto 2025, 19:14
A golpe de martillo. Así habría destrozado el joven ahora detenido las imágenes que alberga la iglesia de Santiago Apóstol de El Pozuelo, en Albuñol. ... Tanto la Virgen como el Cristo han recibido impactos que han ocasionado graves daños. Pero también se han visto afectados el altas, cruces, bancos y otros objetos religiosos.
Tras ello, el detenido habría prendido fuego al templo, lo que ha obligado a vecinos y bomberos a apagar las llamas para evitar que esta iglesia quedara calcinada.
El joven arrestado está siendo investigado por un delito contra los sentimientos religiosos, con el agravante de profanación por la destrucción de objetos sagrados, como contempla el Código Penal.
