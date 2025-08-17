Detienen a un joven por quemar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol

La Guardia Civil ha detenido a un joven de unos 20 años de edad por encerrarse y incendiar la iglesia de El Pozuelo de Albuñol, ... en la Costa de Granada. Fuentes policiales han confirmado a este periódico que el arrestado, de origen extranjero, se habría encerrado en el templo y sería el autor del origen del fuego.

Agentes de la Guardia Civil, con ayuda de vecinos, han conseguido abrir la iglesia y reducir el joven ahora detenido. También han sido vecinos de la zona próxima al templo los que han acudido con mangueras para sofocar las llamas en un primer momento.

El extranjero detenido habría accedido por una de las ventanas de la iglesia con un martillo, con el que parece que también ha causado daños en su interior.

En un vídeo que circula por redes sociales y grupos de Whatsapp se puede ver la iglesia llena de humo, importantes daños en paredes y puertas y a los vecinos sofocando las llamas con mangueras. El suceso está en manosde la Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido.

Rechazo

Debido a los hechos, la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía (UCIDAN) ha publicado un comunicado en el rechaza y condena «el grave incidente ocurrido en la pedanía de El Pozuelo – Albuñol (Granada) donde un individuo provocó un incendio en la iglesia local, causando importantes daños materiales».

«Queremos subrayar que este acto delictivo es totalmente contrario a los valores humanos e islámicos, así como a los principios de respeto mutuo entre religiones. Reafirmamos que se trata de un hecho aislado que en absoluto representa a la comunidad musulmana en Andalucía, cuya vida cotidiana se desarrolla en un marco de convivencia y paz. Instamos a las autoridades competentes a que se apliquen las medidas legales correspondientes contra el autor, y a que se sigan promoviendo iniciativas de diálogo y respeto que garanticen la cohesión social».