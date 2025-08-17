Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta de la iglesia tras el incendio. IDEAL

Detienen a un joven por quemar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol

El arrestado se habría encerrado en el templo, del que ha sido sacado por la Guardia Civil con la ayuda de vecinos de la zona

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 16:53

La Guardia Civil ha detenido a un joven de unos 20 años de edad por encerrarse y incendiar la iglesia de El Pozuelo de Albuñol, ... en la Costa de Granada. Fuentes policiales han confirmado a este periódico que el arrestado, de origen extranjero, se habría encerrado en el templo y sería el autor del origen del fuego.

Te puede interesar

