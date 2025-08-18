El subdelegado del Gobierno en Granada se solidariza con Albuñol por el incendio de su iglesia y rechaza «discursos de odio» «En el plazo constitucionalmente establecido, el detenido será puesto a disposición judicial para que se adopten las medidas oportunas», ha agregado

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha expresado su «apoyo y solidaridad con el Arzobispado de Granada y también con el municipio de Albuñol» ante «los daños causados» por el incendio provocado este pasado domingo en la iglesia de El Pozuelo, pedanía de dicha localidad granadina, al tiempo que ha lanzado una advertencia contra los «discursos de odio que pretendan generar enfrentamientos y conflictos entre comunidades».

Así se ha pronunciado el subdelegado en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha confirmado que la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de estos hechos, e «investiga para esclarecer plenamente lo ocurrido».

«En el plazo constitucionalmente establecido, el detenido será puesto a disposición judicial para que se adopten las medidas oportunas», ha agregado el subdelegado, que ha dicho también estar «muy de acuerdo con el arzobispo de Granada cuando indica que un acto violento nunca puede representar a ninguna religión, sino sólo a su autor, al que debe aplicarse lo establecido en el Código Penal».

De esta manera, José Antonio Montilla ha concluido sentenciando que «los discursos de odio que pretendan generar enfrentamientos y conflictos entre comunidades deben ser rechazados con toda firmeza».