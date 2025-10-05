Con o sin la gran marina: el futuro de Playa Granada se decide en noviembre

La futura Playa Granada se dibuja en dos millones de metros cuadrados, que llevan dos décadas a la espera de urbanizarse, en los que se ... incluye la famosa marina interior, que contemplaba convertir la zona de suelo privado entre el camping de la playa de Poniente y el chiringuito Hoyo 19 en una gran lámina de agua de cien mi metros cuadrados rodeada de infraestructuras de ocio

Los dueños de los terrenos están integrados en una junta de compensación de 165 propietarios, de la que forma también parte el Ayuntamiento, por lo que se trabaja de forma conjunta para diseñar cómo será la nueva Playa Granada. Las líneas están claras: quieren un desarrollo sosegado, sostenible, amable, con hoteles, un campo de golf y no renuncian a la marina, pese al puerto deportivo que va más avanzado dentro del actual recinto portuario. Pero ahora todas estas premisas tienen que traducirse en número de viviendas, amarres, hoteles y equipamientos sobre el mapa.

El anteproyecto de puerto deportivo de Playa Granada con el que han trabajado hasta ahora es el de una marina con 500 amarres, una dimensión enorme que complica la búsqueda de inversores que tiren adelante con el proyecto. De ahí que, dos décadas después, los propietarios se hayan planteado modificar el diseño inicial de hace dos décadas para hacerlo más atractivo y adaptarlo a las necesidades y demandas actuales. La junta de compensación está inmersa en el análisis de un plan de alternativas para actualizar este plan parcial.

El consejo rector se reunió hace unos días para estudiar las posibles opciones y el próximo mes de noviembre las presentarán a los propietarios en asamblea, por lo que esta será una fecha crucial para el futuro de la nueva Playa Granada. Tendrán que decidir si siguen adelante con el plan A, con la marina interior con el tamaño en el que se concibió, el campo de golf, los hoteles, y los residenciales, lo que tiene el handicap de que los costes de urbanización se disparan, o apuestan por un plan B que haga la urbanización más viable.

«Desde el Ayuntamiento de Motril seguimos apostando por mantener la marina interior por con una adaptación para que gane viabilidad» Nicolás Navarro Primer teniente de alcalde de Motril

«Desde el Ayuntamiento de Motril, después de haber escuchado las propuestas de los expertos, seguimos apostando por mantener la marina interior de Playa Granada como elemento revulsivo y diferenciador pero con una adaptación para que gane viabilidad económica», resume el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro. Incide en que su intención es acelerar los trámites al máximo, con el impulso de la nueva ley andaluza que permite simultanear pasos. Igualmente apuestan por mantener un nuevo campo de golf con 18 hoyos que complete el existente y convierta Motril en un gran destino de golf.

«La marina no es una utopía, es un proyecto estratégico, seguimos creyendo en él» Luisa María García Chamorro Alcaldesa de Motril

En estas últimas dos décadas, han cambiado tanto los propietarios de este suelo como los empresarios que han liderado el proyecto y también se han intercalado las etapas de impulso con las de paralización. En estos momentos la junta de compensación cuenta con una presidencia colegiada, con empresas solventes detrás. Mantienen la tramitación administrativa del puerto deportivo y a la vez han puesto en manos de un equipo de prestigiosos expertos como el estudio del arquitecto Vicente Guallart, el diseño de alternativas para hacer más atractivo el plan parcial.

«La marina no es una utopía, es un proyecto estratégico. Es verdad que requiere una planificación compleja y la implicación de diferentes administraciones, pero seguimos creyendo en él. Para nosotros es una apuesta de futuro», concluye la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro.