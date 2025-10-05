Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los nuevos desarrollos de Playa Granada llegan hasta la primera línea de Poniente. Javier Martín

Con o sin la gran marina: el futuro de Playa Granada se decide en noviembre

Los propietarios de los dos millones de metros de suelo de los nuevos desarrollos estudian alternativas para cambiar el diseño del puerto dibujado hace 20 años y que sea más viable

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:27

Comenta

La futura Playa Granada se dibuja en dos millones de metros cuadrados, que llevan dos décadas a la espera de urbanizarse, en los que se ... incluye la famosa marina interior, que contemplaba convertir la zona de suelo privado entre el camping de la playa de Poniente y el chiringuito Hoyo 19 en una gran lámina de agua de cien mi metros cuadrados rodeada de infraestructuras de ocio

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  3. 3 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  4. 4 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  5. 5 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  6. 6 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  7. 7

    Un gimnasio o una academia de baile para blanquear el dinero de la droga
  8. 8 La pasión turca por las series llega a la repostería en Granada: «Lo mejor del casco antiguo de Estambul»
  9. 9

    Pacheta avanza la probable titularidad de Iker García
  10. 10

    Solo falta Pascual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Con o sin la gran marina: el futuro de Playa Granada se decide en noviembre

Con o sin la gran marina: el futuro de Playa Granada se decide en noviembre