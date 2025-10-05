Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las últimas avenidas de residenciales construidos en Playa Granada. Javier Martín

¿Por qué no se construyeron las VPO que exige la ley en Playa Granada?

El plan pudo esquivar los requisitos de los sectores residenciales por contar con una densidad de viviendas muy baja

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:23

Comenta

El plan de urbanismo vigente en Motril, del año 2003, fue el primero de toda Andalucía aprobado con la entonces nueva Ley de Ordenación Urbanística ... de Andalucía de Andalucía, que exigía a todos los sectores con uso residencial una reserva del 30% del suelo que se desarrollara para destinarlo a vivienda protegida. Sin embargo en Playa Granada no se ha construido ni una vivienda de protección oficial ni están previstas en el actual desarrollo, que acaba de agotar sus suelos residenciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

