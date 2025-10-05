¿Por qué no se construyeron las VPO que exige la ley en Playa Granada? El plan pudo esquivar los requisitos de los sectores residenciales por contar con una densidad de viviendas muy baja

Mercedes Navarrete Granada Domingo, 5 de octubre 2025, 23:23

El plan de urbanismo vigente en Motril, del año 2003, fue el primero de toda Andalucía aprobado con la entonces nueva Ley de Ordenación Urbanística ... de Andalucía de Andalucía, que exigía a todos los sectores con uso residencial una reserva del 30% del suelo que se desarrollara para destinarlo a vivienda protegida. Sin embargo en Playa Granada no se ha construido ni una vivienda de protección oficial ni están previstas en el actual desarrollo, que acaba de agotar sus suelos residenciales.

¿Cómo se esquivó esta exigencia? El jefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril, Juan Fernando Pérez Estévez, explica que el plan parcial de Playa Granada, donde se han construido un total de 2.709 viviendas, se diseñó con una densidad constructiva muy baja, de 14,97 viviendas por hectárea, con el objetivo precisamente de justificar que se trataba de un sector turístico, que no están obligados a incluir VPO. Se eximió por tanto del cumplimiento de reserva de suelo para vivienda protegida porque contaba con muchos metros cuadrados de solares de uso terciario, hotelero y una densidad residencial inferior a 15 viviendas por hectárea.

