Del Pueblo del Chirimoyo al Aqua: la historia de las urbanizaciones de Playa Granada

La historia de Playa Granada comienza en 1973, con la inauguración de la residencia veraniega de los Reyes de Bélgica Balduino y Fabiola y se desarrolla en tres etapas hasta culminar el mapa actual en el que se dibujan 2709 viviendas.

El origen de creación de la actual zona turística de moda en Granada fue la construcción de Villa Astrida, la residencia de los Reyes de Bélgica, que fue paralela a la de los primeros nueve hoyos del campo de golf Los Moriscos y la urbanización Pueblo del Chirimoyo. «Playa Granada surgió como centro turístico nacional, una figura urbanística de la época preconstitucional», rememora el jefe de Urbanismo de Motril. El Chirimoyo fue el primer residencial y a día de hoy las segundas y terceras generaciones de los compradores, los 'pioneros' de Playa Granada, siguen pagando precios incluso por encima de mercado por adquirir una vivienda en estos bloques, aún sin ascensores, que tienen un especial valor para ellos.

La evolución de Playa Granada En estas imagenes de ortofotos y satélites se puede apreciar los cambios que han ocurrido desde los años 50 Aquí ya se ven las edificaciones del Pueblo del Chirimoyo y de Villa Astrida

Aunque los planes urbanísticos de 1976 y 1983 ya contemplaban desarrollos turísticos en torno al campo de golf, la llegada del ladrillo a Playa Granada se hizo esperar. El plan parcial del sector PL3 Playa Granada, donde se contemplaban todas las viviendas, se recoge en el plan de 1990 pero no comienza a desarrollarse hasta el año 2000, cuando la promotora Espacio 2005 hace de locomotora del sector y comienza a construir es estos más de 600.000 metros, faseando las obras en tres sectores. En 2004 se construyó la urbanización Albatros (309 viviendas) más los chalés de alrededor y en 2005 las populosas Terrazas de Playa Granada (249 viviendas).

También entre 2004 y 2007 se desarrolla el polígono 2, donde están el actual hotel Impressive y el residencial Moriscos 1 (212 viviendas). Es la parte más occidental de Playa Granada, la que limita con Salobreña y donde se se ubica también el campo de prácticas y la parcela reservada para un hotel.

A partir de 2003, de forma paralela a estas viviendas se fue construyendo la ampliación del campo de golf, con otros nueve hoyos. Esta etapa del 'boom del ladrillo' se materializa también con las urbanizaciones Los Moriscos II y Dos mares, que se estaban construyendo cuando estalló el crac. El corte dejó edificios en estructura en la Avenida Mayor Zaragoza, que en la Costa de Granada se convirtieron en el símbolo de la mayor crisis inmobiliaria del país.

El valor de la vivienda se hundió y hubo que esperar más de una década, hasta 2020, para que se terminaran esas estructuras incompletas. La resurrección tardó en llegar pero lo hizo fuerte, con un segundo boom residencial, entre 2020 y la actualidad, en el que se han culminado las más de mil viviendas que empiezan en el extremo más oriental de Playa Granada, en la rotonda de llegada desde la capital, con el Aguacate Beach haciendo esquina y el edificio Dos Mares, que venía de la fase anterior, al final de la avenida.

Los solares que se habían quedado sin construir –muchos de ellos fueron a parar a manos de los bancos– los compraron nuevas promotoras como Mayfo que entre 2022 y 2023 construyó el Aguacate Beach, un éxito de ventas.

En la actualidad Molina Olea está culminando las urbanización Mar de Fabiola, con la primera fase ya entregada y Osuna está construyendo la primera fase del residencial Aqua y ya tiene licencia para la segunda. Son las últimas viviendas de Playa Granada. Los que sí quedan aún vacíos son los solares de equipamiento, para los que ha habido muchas propuestas en las dos últimas décadas, sin que ninguna hay cuajado. Uno de esos solares, de más de 40.000 metros, se ofreció a la Universidad, que finalmente descartó salir de Granada. Es la curiosa explicación de por qué un destino turístico como Playa Granada todas las calles llevan nombres de rectores.

