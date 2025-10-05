Las últimas 344 viviendas darán paso a un lustro sin grúas en Playa Granada Con los residenciales Mar de Fabiola y Aqua, que se entregarán entre 2026 y 2027, se agota el desarrollo iniciado hace dos décadas

Las obras del residencial Aqua de Osuna, que se terminarán en 2027 y con las que se agota Playa Granada.

Mercedes Navarrete Granada Domingo, 5 de octubre 2025, 23:23 | Actualizado 23:28h. Comenta Compartir

Los precios récord que este verano ha alcanzado tanto el alquiler como la compra de viviendas en Playa Granada dejan claro que, por el momento, es la zona de moda en la Costa Tropical. Y si la actual demanda se mantiene, si granadinos y madrileños siguen queriendo comprar pisos en Playa Granada, los precios no tienen visos de bajar de las nubes porque el otro factor que los condiciona, la oferta de viviendas, sí que no va a crecer más a corto plazo. Las grúas levantan en estos momentos las 344 viviendas que suman los residenciales Mar de Fabiola, de Molina Olea y Aqua, de Osuna.

Las viviendas de estas urbanizaciones, que se entregarán entre 2026 y 2027, se construyen en los últimos solares residenciales disponibles en Playa Granada y culminan el mapa que se dibujó en el plan urbanístico de Motril del año 1990 y que se comenzó a desarrollar en el año 2003, según explica el jefe del servicio de Urbanismo de Motril, Juan Fernando Pérez Estévez. En total son 2.709 viviendas con las que se agota la expansión residencial del presente de Playa Granada.

El futuro será abordar los nuevos desarrollos previstos en el plan de urbanismo vigente, de 2003, en una gigantesca zona de expansión de dos millones de metros cuadrados que se extiende hacia la Playa de Poniente y la Charca de Suárez y donde está prevista una marina interior, un hotel, otro campo de golf y más residenciales. El sector está pendiente de modificaciones para hacerlo más atractivo a la inversión.

AUX STEP FOR JS

«Referente de calidad»

El diseño de la nueva ordenación que decidan los propietarios del suelo, la búsqueda de estos inversores que tiren de la marina y las construcciones que la rodean y la modificación que tendrá que realizarse del plan de urbanismo, con los trámites administrativos que conlleva, obligarán a un tiempo de parón. O lo que es lo mismo, las grúas no volverán a moverse en un periodo de entre cinco –en el escenario más optimista– a diez años para levantar las viviendas de la nueva Playa Granada, aunque la intención del Ayuntamiento es acelerar los trámites al máximo.

«Trabajamos en una hoja de ruta que garantice un desarrollo equilibrado. Nuestro objetivo es consolidar lo ya existente, dotarlo de mejores servicios, y planificar los nuevos desarrollos con visión de futuro. Hablamos de plazos medios, de unos cinco a diez años, en los que se podrán incorporar nuevas áreas residenciales y turísticas que están en fase de estudio. Lo importante es que Playa Granada siga siendo un referente de calidad, no de masificación», afirma la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.

Reporta un error