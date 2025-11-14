Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido un vecino de Salobreña de 60 años por poseer pornografía infantil Ideal
Operación Mararay

Detenido un vecino de Salobreña de 60 años por poseer pornografía infantil

En el registro del domicilio del detenido se intervinieron una tablet y un dispositivo móvil que están siendo analizados como parte de la investigación

C. L.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:12

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 60 años como presunto responsable de un delito de tenencia de pornografía infantil en la ... localidad de Salobreña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

