Una granadina roba una receta a su médico para falsificarla y comprar un sedante-hipnótico
La presunta autora utilizó los datos de su expareja
C. L.
Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:14
La Guardia Civil de Granada ha puesto a disposición judicial a una mujer de 50 años como presunta autora de un delito de hurto y ... otro de falsificación de documento público, después de sustraer una receta médica y tratar de obtener con ella un medicamento sedante-hipnótico.
Los hechos se remontan a finales de octubre, cuando la investigada se apoderó al descuido de una receta perteneciente a un facultativo. Días después, acudió a una farmacia del área metropolitana para intentar retirar el medicamento.
El farmacéutico, al revisar la receta en papel, advirtió varias irregularidades como errores en los datos del médico prescriptor y la ausencia del sello correspondiente. Por este motivo, se negó a dispensar el fármaco e informó al facultativo, quien posteriormente presentó denuncia ante la Guardia Civil.
Los agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la investigación de los hechos confirmaron que el documento coincidía con los talonarios del médico denunciante y que la mujer había consignado como paciente los datos de un varón que resultó ser su expareja. A través de distintas indagaciones y del visionado de las cámaras de seguridad del establecimiento lograron averiguar la identidad de la presunta autora. Una vez identificada, los agentes procedieron a su puesta a disposición de la Autoridad Judicial como presunta autora de los delitos de hurto y falsificación de documento público.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión