La 81ª detención de un ladrón de Granada que alarmó al barrio de Albayda
La madrugada anterior se produjo otro arresto después de que un varón de 36 años fracturara varias ventanillas de un coche
Granada
Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:37
La Policía Nacional ha detenido a otro individuo durante la noche del jueves en el barrio granadino de Albayda, con motivo del dispositivo especial de ... seguridad establecido en la zona por el robo en el interior de vehículos que se lleva frecuentando desde hace unos meses. Al arrestado le constan más de 80 detenciones por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según han informado las autoridades a IDEAL.
La madrugada anterior se produjo otro arresto después de que un varón de 36 años fracturara varias ventanillas de un coche. Este pasó entonces a dependencias policiales a la espera de terminar las diligencias y ser trasladado ante la autoridad judicial.
La Policía Nacional, en respuesta a la actividad delictiva detectada en la barriada de Albayda, ha establecido un dispositivo especial en los últimos días en el que han participado unidades especializadas tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial dando como resultado la detención de varios individuos. Todos los responsables son varones, menos una mujer, y algunos de ellos, reincidentes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión