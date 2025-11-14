La 81ª detención de un ladrón de Granada que alarmó al barrio de Albayda

La Policía Nacional ha detenido a otro individuo durante la noche del jueves en el barrio granadino de Albayda, con motivo del dispositivo especial de ... seguridad establecido en la zona por el robo en el interior de vehículos que se lleva frecuentando desde hace unos meses. Al arrestado le constan más de 80 detenciones por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según han informado las autoridades a IDEAL.

La madrugada anterior se produjo otro arresto después de que un varón de 36 años fracturara varias ventanillas de un coche. Este pasó entonces a dependencias policiales a la espera de terminar las diligencias y ser trasladado ante la autoridad judicial.

La Policía Nacional, en respuesta a la actividad delictiva detectada en la barriada de Albayda, ha establecido un dispositivo especial en los últimos días en el que han participado unidades especializadas tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial dando como resultado la detención de varios individuos. Todos los responsables son varones, menos una mujer, y algunos de ellos, reincidentes.