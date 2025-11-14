Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Arrestan a otro ladrón en Albayda con más de 80 antecedentes previos. Pepe Marín

La 81ª detención de un ladrón de Granada que alarmó al barrio de Albayda

La madrugada anterior se produjo otro arresto después de que un varón de 36 años fracturara varias ventanillas de un coche

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:37

La Policía Nacional ha detenido a otro individuo durante la noche del jueves en el barrio granadino de Albayda, con motivo del dispositivo especial de ... seguridad establecido en la zona por el robo en el interior de vehículos que se lleva frecuentando desde hace unos meses. Al arrestado le constan más de 80 detenciones por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según han informado las autoridades a IDEAL.

