Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo

Un trabajador de 37 años fue encontrado tirado en el suelo, junto a una carretilla elevadora, y en parada cardiorrespiratoria este jueves en la zona ... del Puntal, en Padul. El Centro de Emergencias 061 ha informado de que se trató de una muerte súbita, pero el equipo sanitario que se desplazó de urgencia hasta el lugar consiguió reanimarlo.

El suceso tuvo lugar en torno a las 15 horas en la empresa en la que trabajaba el afectado, en la zona del Puntal, junto a la carretera Bailen-Motril N323.

El 112 recibió el aviso de que un hombre estaba tirado en el suelo en parada cardiorrespiratoria y movilizó al 061 y a la Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazaron una UVI móvil y el equipo de Urgencias de Padul, que señalaron que parecía tratarse de una muerte súbita. Tras practicarle las maniobras de reanimación y realizarle dos descargas, lograron que recuperase el pulso.

«Después se volvió a parar y lo recuperaron nuevamente tras otras tres descargas», explican desde el 061. El hombre fue estabilizado en el lugar y trasladado al Hospital Clínico de Granada, donde fue ingresado en la UCI en estado grave.