El centro definitivo de inmigrantes de Motril será de módulos y acogerá a más de 200 La fiscal superior de Andalucía y el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental visitaron ayer el CATE / JAVIER MARTÍN Estará ubicado en el puerto, pero en un lugar que no será ni el del antiguo CATE ni el del campamento, y estará listo en 2019 REBECA ALCÁNTARA Motril Miércoles, 12 diciembre 2018, 01:24

El nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) será modular, tendrá capacidad para más de doscientas personas y estará ubicado en una nueva zona de las instalaciones portuarias. Así lo afirmó ayer el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Jesús Redondo, que dijo que los convenios para la cesión del espacio en el que situará este CATE están listos a falta de firmarse. Sobre cómo serán estas instalaciones, Redondo se limitó a decir que serán «completamente nuevas».

Redondo visitó ayer el antiguo CATE junto con la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, que estuvo en Motril para conocer las condiciones en que se acoge a estas personas y manifestó la «preocupación» que mantiene el ministerio público por el fenómeno social de la inmigración. Tárrago apuntó que hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos Andalucía se ha convertido en los últimos meses en la «ruta casi principal de entrada» de inmigrantes en relación con otros países del Mediterráneo. Hasta el 30 de noviembre han llegado a las costas españolas más de 50.000 personas, un 167% más que el año pasado, según las cifras registradas por el Ministerio del Interior.

El jefe superior de Policía dijo que son conscientes de que las instalaciones en las que se acoge actualmente a los inmigrantes son mejorables, aunque dejó claro que se les atiende de forma adecuada y conforme a los que establece la legislación. Señaló, eso sí, que la intención es que el nuevo centro esté listo cuanto antes.

Redondo precisó que se hará con cargo a los presupuestos del próximo año y dijo que la idea es que pueda estar listo antes del verano. No obstante, dejó claro que no se puede hablar de plazos concretos, aunque tanto él como la fiscal superior destacaron la disponibilidad total de la Autoridad Portuaria para la cesión del espacio.

El jefe de Policía indicó también que la zona en la que se colocarán estos nuevos módulos no será ni en la que está el edificio del antiguo CATE ni donde están ahora las casetas prefabricadas, aunque no precisó nada más. También aseguró que en cuanto esté montado dejará de utilizarse el edificio antiguo. «Se va a hacer una construcción con vocación de permanencia mientras exista la necesidad», aseveró Redondo, que no precisó si será como las que se han hecho en otras ciudades y dijo que eso depende de las necesidades de cada lugar.

El anuncio de la construcción de este nuevo espacio llega después de muchas idas y venidas en el sistema de acogida de inmigrantes en la ciudad. El incremento en los rescates de pateras provocó que por parte del Gobierno se tuvieran que buscar alternativas para tener espacio suficiente de acogida. A la falta de hueco, hay que sumarle el hecho de que en febrero de este año el Defensor del Pueblo emitiera un informe en el que apuntaba que había importantes deficiencias en el edificio del antiguo CATE y propusiera su cierre y la apertura de unas nuevas instalaciones en las que se pudiera dar a los inmigrantes que llegan a nuestras costas una atención adecuada.

En verano, el Ayuntamiento de Motril cedió un polideportivo para que durmieran los inmigrantes, pero este espacio tenía que volver a tener un uso deportivo en septiembre, así que el Gobierno mandó montar un campamento con tiendas en unos terrenos del puerto. El espacio se inundó días después por las lluvias y comenzaron los primeros problemas. De hecho incluso llegó a estar cerrado.

Hace unas semanas se cambiaban aquellas tiendas de campaña por módulos prefabricados, pero esta seguía sin ser una solución definitiva, entre otras cosas, porque de las 250 plazas de las tiendas, se pasó a sólo 50 en estas casetas. La Subdelegación del Gobierno ya dijo entonces que se estaba trabajando con el Puerto para encontrar un nuevo lugar en el que montar un lugar de acogida más definitivo.

Si todo va según lo previsto el próximo año estarán listos estos módulos de acogida. El pasado domingo llegaron los últimos inmigrantes a Motril después de ser rescatados por Salvamento Marítimo. De hecho, algunos de los subsaharianos aún estaban ayer en la ciudad.