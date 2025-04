Bar Ávila: «Nos salvaron 75 bolsas de hielo porque teníamos aquí doce personas trabajando» Los grifos de cerveza, de los modernos, dejaron de funcionar. Se gastaron los dos jamones asados y el asador modo chawarman no se podía usar sin luz.

Laura Ubago Granada Martes, 29 de abril 2025, 10:32

Miguel Ávila, a sus 71 años, parece no haberlo visto todo. Después de recuperarse de su estancia en la UCI, cuando el covid, acompaña a sus hijos en el famoso bar Ávila, ellos son los protagonistas y él está en la trastienda. «Ayer no dejó de ser un mazazo porque había aquí unas doce personas trabajando y te haces responsable». Los grifos de cerveza, de los modernos, dejaron de funcionar. Se gastaron los dos jamones asados y el asador modo chawarman no se podía usar sin luz.

Pusieron tercios muy fríos y aprovecharon el hielo que acababa de llegar. 75 bolsas milagrosas que habían comprado horas antes. «Se fue el datáfono y mi hijo tenía aquí unos vasos con cambio porque todo se cobró en efectivo», dice Miguel que espera no enfrentarse a más sobresaltos.