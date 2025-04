Puerta Bernina: «Hemos tirado a la basura decenas de miles de euros en pasteles y helado»

Mercedes Navarrete Granada Martes, 29 de abril 2025, 14:32 | Actualizado 14:43h. Comenta Compartir

Catorce sabores de distintos de helados con muchos litros en cada expositor, decenas de unidades de un surtido larguísimo pasteles, vitrinas enteras de tartas... y todo multiplicado por quince cafeterías. Después del fin de semana fuerte de ventas, el lunes habían repuesto todos los helados y el genero por lo que las vitrinas estaban a tope. En la granadina Puerta Bernina aún no han echado las cuentas pero las pérdidas que deja el gran apagón se cuentan por decenas de miles de euros.

La calidad, la frescura y la seguridad son máximas de la casa, por lo que el empresario Paco Puerta, propietario de Puerta Bernina, ha desechado absolutamente todo el producto que estaba expuesto ayer en las cafeterías y que se quedó sin frío.

Más allá del dinero perdido, lo peor de la jornada fue la incomunicación. «Estuvimos recorriendo cafetería a cafetería y tomamos la decisión de cerrarlas, es una situación que no se había vivido antes en estos términos», esgrime Puerta. «El miedo ya lo tenemos en el cuerpo, la variedad, calidad y la cantidad son nuestras armas, en nuestras tiendas no puede faltar producto y ¿quién me dice que esto no vuelve a repertirse?», concluye.

