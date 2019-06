Satisfacción a medias entre los partidos políticos granadinos por el anuncio de la llegada del AVE Los dirigentes granadinos celebran la llegada del AVE a la capital nazarí, aunque se muestran preocupados por el precio de los billetes. / ALFREDO AGUILAR Las acusaciones por el retraso en la puesta en marcha del servicio de alta velocidad y la preocupación por los precios de los billetes oscurecen el anuncio de Renfe PABLO RODRÍGUEZ Granada Miércoles, 5 junio 2019, 14:21

El anuncio de Renfe fue recibido con satisfacción a medias por los responsables políticos de las principales formaciones de la provincia. La celebración por la puesta en marcha del servicio fue usada como arma arrojadiza por varios de los dirigentes, que lamentaron el retraso acumulado y acusaron a sus rivales de ser los responsables.

Fueron muchos –con la excepción del PP y Ciudadanos– los que manifestaron su preocupación por los futuros precios de los billetes y que advirtieron de la importancia de reconectar la provincia al resto de capitales andaluzas y al Corredor Mediterráneo.

Partido Socialista Francisco Cuenca: «Ahora competimos con las mismas herramientas»

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, mostró su satisfacción por el anuncio del Ministerio de Fomento, que calificó como «una excelente noticia», y destacó que «Granada puede celebrar que, después de muchos años, de mucho descrédito y de engaños, al fin va a tener conexiones ferroviarias». Cuenca recordó los efectos que el aislamiento ha producido en la ciudad –«Hemos perdido millones de euros por el aislamiento ferroviario», dijo–, aunque puso el acento en que «ahora por lo menos competimos con las mismas herramientas que el resto».

«Sé que hay gente que tenía duda con esto, pero me pasó igual cuando dije que el legado Lorca vendría a Granada y está en el Centro Lorca; cuando dije que íbamos a poner en funcionamiento el Metro y hoy es un rotundo éxito; cuando dije que el aeropuerto, que estaba casi cerrado, iba a crecer exponencialmente y hoy es uno de lo que más crece en España. Que tome nota el resto», señaló el dirigente.

Cuenca manifestó que no se conforma con el inicio de los viajes mediante alta velocidad y que trabaja desde ya por el futuro de la ciudad. En este sentido, especificó que seguirá batallando para que se haga la variante de Loja, «que recortaría en 15 o 20 minutos el trayecto a Madrid», el plan de soterramiento y la conexión «imprescindible» del Corredor Mediterráneo.

Partido Popular Carlos Rojas: «El AVE va a ser un pilar de crecimiento para la provincia»

El diputado nacional del PP, Carlos Rojas, celebró que «al fin los granadinos tengamos fecha para la esperada puesta en marcha del AVE» y acusó a los socialistas de demorarla seis meses «por interés electoral». El dirigente fue muy duro con el PSOE, a los que criticó por una gestión que sintetizó en «promesas incumplidas, falta de inversión, poner palos en la rueda cuando gobernaba el PP, alentar manifestaciones y demorar el periodo de pruebas para hacer un anuncio electoral a escasos días de cerrar la campaña de las municipales».

Más allá, Rojas explicó que considera que «el AVEva a ser un pilar de crecimiento para nuestra provincia en los próximos años» y trasladó su «orgullo» por que el «impulso real, el esfuerzo inversor y el arduo trabajo realizado por el PP al frente del gobierno de España se vea finalmente materializado para disfrute y beneficio de los verdaderos protagonistas: Granada y los granadinos».

Ciudadanos Luis Salvador: No es alta velocidad, es un AVE con limitaciones»

Ciudadanos aseguró ayer que con la llegada del AVE la ciudad ha conseguido el primer objetivo, lo que no quita «que resaltemos que desde Antequera a Granada no es alta velocidad y que es un AVE con limitaciones».

Luis Salvador puso el acento sobre los precios del tren y avanzó que espera que las tarifas, una vez que termine la promoción, «se adecuen al servicio prestado y el tiempo de duración de los trayectos y no a lo que entendemos como un servicio AVE». «Entendemos también que todos estos años de aislamiento ferroviario, que han perjudicado seriamente a los ciudadanos y a la economía de Granada, serán también tenidos en cuenta a la hora de compensar los precios», dijo.

Podemos IU Adelante Antonio Cambril: «Sacar pecho después de tres lustros de retraso es osado»

El líder de Podemos IU Adelante, Antonio Cambril, se mostró ayer poco confiado en que Fomento cumpla con su palabra y el AVE llegue el 26 de junio a Granada. «Tras más de tres lustros esperando, no tengo completa seguridad... Vamos, que no me juego la mano», admitió antes de afear al PSOE que saque pecho a pesar del retraso acumulado. «Es un poco osado», dijo. El dirigente explicó que el AVE llegará mucho después que a Málaga, sin soterramiento y alertó del precio de los billetes. «Hay que estar atentos para no pagar el kilómetro más caro; sino sólo lo podrán usar los pudientes», aseguró.

Cambril aseguró que espera que se arregle pronto las conexiones con el resto de Andalucía y con el Corredor Mediterráneo. «Es importante fortalecer las relaciones de Granada», dijo.

Vox Onofre Miralles: «Toca felicitarse por 15 años de retraso y velar por los precios»

El líder de Vox en Granada, Onofre Miralles, tiró de ironía y aseguró que hoy toca felicitarse «por 15 años de retraso» y «por la desidia». El dirigente, que recordó que estuvo en 2004 en la colocación de la primera traviesa del tren Tocón en calidad de asesor de la Subdelegación de Gobierno, lamentó la tardanza para que el AVE sea «una realidad en Granada» y explicó que su formación velará ahora «por que las frecuencias horarias y los precios de los billetes hagan que la ciudad esté perfectamente comunicada por tren».

Miralles puso énfasis en la importancia de trabajar de manera coordinada para que las conexiones ferroviarias y aéreas permitan a la ciudad desplegar todo su potencial.