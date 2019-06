Todos los horarios y frecuencias del AVE a Granada RAMÓN L. PÉREZ A falta de la confirmación oficial de la fecha de la puesta en marcha del servicio, Renfe ya tiene precargados en su web los viajes a Barcelona CARLOS BALBOA Sábado, 1 junio 2019, 12:53

El AVE a Granada va quemando etapas. Las últimas horas están siendo especialmente activas en relación a uno de los acontecimientos más esperados para la provincia. Este sábado Ideal avanza que Adif ha licitado el primer tramo de la Variante de Loja que evitará el túnel de San Francisco. Y el pasado viernes este mismo periódico adelantó que el viaje a Madrid más rápido será de tres horas y cinco minutos.

00:55 Frecuencias y horarios del AVE a Granada - GRANADA-MADRID (todos diarios) 1. Salida las 7:10 horas y llegada a las 10:29 horas. 2. Salida a las 15:00 horas de la estación de Andaluces y llega a las 18:05 a Madrid Puerta de Atocha (sólo para en Antequera Santa Ana y en Córdoba). 3. Salida a las 19:08 y llegada a las 22:32. -MADRID-GRANADA 1. Salida a las 07:20 horas de la mañana y llegada a las 10:42 (lunes a viernes). 2. Salida a las 14:35 horas y llegada a las 17:52 horas (diario). 3. Salida a las 19:35 horas y llegada a las 22:54 horas (diario). 4. Salida a las 7:35 y llegada a las 10:57 (solo sábado y domingo). -GRANADA-BARCELONA 1. Salida a las 15:35 horas y llegada a las 22:00 horas. - BARCELONA-GRANADA 1. Salida a las 06:50 horas y llegada a las 13:15 horas.

Ahora hemos conocido que, a falta de la confirmación oficial del inicio del servicio del tren de alta velocidad, Renfe ya tiene precargados en su web los viajes a Barcelona a partir del día 24 de junio. Sin embargo, esta circunstancia no implica necesariamente que este vaya a ser el día anunciado para su puesta marcha. De hecho, aunque se puede consultar el itinerario y los precios de los billetes, no es posible comprarlos todavía.

Paso a paso en la web de Renfe

A día de hoy, Renfe permite visualizar el trayecto entre Granada y Barcelona a partir del día 24 de junio, no así el establecido para Madrid, que todavía no está accesible. Pinchando en el siguiente enlace se accede al buscador de viajes, a partir del cual se puede establecer la estación de origen y de destino.

Si seleccionamos Granada y Barcelona para la fecha indicada observamos que se ofrece la opción 'Consultar y comprar'. Si pinchamos en ella se despliega las tarifas de los cinco tipos de billetes, que oscilan entre los 118,10 euros de clase Turista y los 199 para la Turista Plus.

Si bien podemos observar los precios, al ir a adquirir los tickets (clicando sobre el carrito) Renfe no tiene habilitad la opción de compra. En su lugar, dispone el siguiente mensaje: «El tren consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos o bien no existe conexión directa, por favor inténtelo más adelante y disculpe las molestias».

De la misma forma, la web de Renfe sí que ofrece ya el recorrido que hará el AVE entre la capital de la Alhambra y la Ciudad Condal, con seis paradas intermedias.