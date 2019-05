Que empiece ya Dos vecinos del barrio de Doctores asisten al acto de campaña de Paco Cuenca, ayer. / Q. CH. Diario de campaña La campaña sigue al ralentí. Ayer, Sebastián Pérez no tuvo acto acto público y hoy cuatro candidatos se desplazan a Málaga para un debate. Por ahora, solo Ciudadanos tiene cerrado un gran mitin; será el sábado QUICO CHIRINO Martes, 14 mayo 2019, 01:53

La media de un diario de campaña es de un par de besos por acto; que pueden llegar a ser cuatro -dos de recibimiento y otro par a la despedida- en función del candidato. En tiempos pretéritos, en algunas convocatorias de los partidos daban café o, incluso, cerveza. Ahora, uno no encuentra qué echarse al gaznate, pero termina la jornada -pretendidamente informativa- más besado que los pies del Niño Jesús en la Misa del Gallo; que, según el día, se agradece.

Todo no se puede tener: o noticias o cariño. Y el arranque de campaña está siendo más cariñoso que noticiable.

La jornada de ayer estuvo en la media, porque a este diario le tocó parada en el PSOE -otro día será el turno de Ciudadanos-.

-Dame dos besos -solicita una colaboradora de Paco Cuenca a otra compañera.

-¡Si te vi ayer! -exclama con cariñosa extrañeza la aludida, que mantendremos en el anonimato porque con sus comentarios siempre aporta algo de maldad a estas crónicas. No te preocupes, A. M.

Cuando había dinero para hacer obras, la observación de una zanja era el principal divertimento de los jubilados. Ahora se sientan a contemplar campañas electorales, porque son más frecuentes que las obras. Sin embargo, como ésta en la que estamos no arranque de una vez por todas, pronto optarán por dedicarse a algo de mayor provecho. Incluso, por constituirse en 'observatorio'; que son otro clásico de los programas electorales que aún no han hecho acto de presencia.

Cuando los políticos quieren arreglar algo que difícilmente tiene remedio, primero montan un observatorio y después, con las conclusiones, aprueban un plan integral. Así pasan cuatro años, llega otra campaña y surge otro 'observatorio'.

Candidato a la vista

Hay dos clase de personas. Las que ven un candidato y se acercan a exaltar su gestión o su figura -cuanto más cámaras, mejor-. Y las que lo rodean esquivos y aprovechan para deslizar al paso un comentario espontáneo -cuanto más cámaras, mejor-.

-¿Sabes quién es este? -señala una señora a un bebé que no llega al año.

-¿Quién es? -pregunta Cuenca.

-El sobrino de José Luis -ofrece una pista ante la que el candidato socialista asiente, aunque se nota a leguas que todavía no sabe de quién se trata.

-Hijo de Sonia, la casó usted hace once meses -acota algo más la identidad.

Al lado, un grupo reclama al candidato propuestas para revitalizar el barrio. Un agente de la Policía Local pasa en dos ocasiones pero no se percibe ningún operario de Inagra; que según Sebastián Pérez, aparecen casualmente allí donde convoca el cabeza de lista popular. Una de las 'cortinas' del PSOE montadas en el acto en la plaza doctor López Neira tapa una papelera donde sobresalen los casos de cerveza. Vacíos.

La campaña transcurre a ralentí, entre besos y anuncios en petit comité. Y a día de ayer, tampoco había cerrados muchos grandes actos. Algunos candidatos -por ejemplo, el actual alcalde- se sienten más cómodos en ese perfil discreto, porque entienden que las propuestas parecen más solventes. No entrará al envite de Sebastián Pérez -túneles y teleférico-. Los socialistas recuerdan la campaña de 2007, cuando Javier Torres Vela replicó algunas de las propuestas de Torres Hurtado. Surgió entonces el cierre del anillo.

Elevar el tono

El aspirante popular, Sebastián Pérez, no tuvo ayer acto público. Ciudadanos sí elevará el tono a lo largo de esta semana, sobre todo, a partir del jueves. El viernes participará en la campaña el líder andaluz, Juan Marín, y el sábado por la tarde habrá un mitin en la plaza de las Pasiegas con Inés Arrimadas. Por ahora, es el mayor acto previsto. El PSOE no descarta la visita de algún ministro a la capital, pero aún no está cerrada. El favorito es José Luis Ábalos, pero siempre que tenga algo concreto que anunciar.

Y hasta aquí la campaña por hoy. Dos besos.