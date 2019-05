Diario de campaña: Seis por uno en folletos Cuenca entrega un clavel a una vecina. / JAVIER MORALES La Marcha Verde es uno de los puntos de encuentro de los vecinos de Granada en las mañanas de domingo. Y, en consecuencia, un objetivo de la propaganda política en tiempo de elecciones Lunes, 13 mayo 2019, 01:00

«Dos pelotas por una (¡acuérdate de tu nieto!), Rólex a cuatro, bragas invisibles tres por dos...» Despreocupados del jolgorio en el mercadillo, tres ancianos de Norte parlamentaron en su particular debate del domingo. Con las manos cargadas de folletos políticos y a unos metros de los 'tenderetes' de Ciudadanos y PSOE, el asunto de discusión no podía ser otro: las elecciones. Pasaron lista a los bancos de la calle Joaquina Eguaras sentados, precisamente, en el único «medio decente» que queda. «El otro (Torres Hurtado) es el que los puso, pero 'el Cuenca' no los ha repuesto», decía Antonio, «se conoce que el cemento ese está ya tocado y no lo pueden quitar, pero la Chana que es el barrio del alcalde si que lo han arreglado». Luego siguieron por el barrio: «Ahí detrás está lo bueno, hay de mafias...», cambiaba de tema otro Antonio, «Gómez Labella, del partido socialista de toda la vida». Y así hasta que el sol se hizo insoportable. Ayer, a dos semanas de las municipales, la Marcha Verde fue, en realidad, de todos los colores.

Tantos como los de los folletos, bolis, caramelos, chapas, bolsas, rosas y hasta tomates agroecológicos que repartieron los partidos. Pasar por los mercadillos es un clásico de campaña: en poco espacio, una rica representación demográfica con vecinos llegados de todos los barrios de Granada. Bolsas de plástico y carritos de la compra prestos a transportar material electoral para llevar a casa.

La primera 'tienda de campaña', en la boca del mercadillo, era la de Ciudadanos, que contó con la presencia del candidato, Luis Salvador. Allí ofrecieron unos globos naranjas que, dentro del bazar, en el trajín de las compras, permitían adivinar por dónde caminaba un niño. En el reguero de gente, los de Cs repartían sus cuartillas: «¿Pero vótanos, vale?» –pidió una de las simpatizantes– «yo ya ni me molesto en votar», espetó la tendera.

Tres ancianos conversan junto al tenderete de Cs. / J. M.

A un lado –a la izquierda– se situó el PSOE, con singulares bolis con aspecto de lápiz y la versión flamenca de su himno. Por allí pasó el aspirante Francisco Cuenca, que repartió claveles entre simpatizantes y ajenos con los que bromeó, en tono cariñoso: «Yo soy el que aparece en este folleto». Antes de mediodía ya había tenido tiempo de reunirse con la asociación de Joaquina Eguaras y de compartir desayuno con ciudadanos y miembros de su lista en la misma calle. No hay tregua para la agenda ni en domingo.

'Vamos, Granada' quiso entrar por el estómago. Las candidatas colocaron a la sombra tres platos con productos agroecológicos: tomates cherry, aceituna, pan de pipas y kumquat. Por allí pasó uno de los repartidores de folletos del Partido Liberal Español, encabezado por el 'ex' de Vox, Julio Vao, quien preguntó curioso a la candidata Mayte Olalla qué partido es 'Vamos'. No era el único: los folletos de PLIE se repartían a diestro y siniestro bajo consignas como «un proyecto nuevo para Granada» o «un partido de centro».

El espacio de 'Vamos, Granada'. / J. M.

El mismo militante del PLIE conversó con otra 'colega' –ocupaban la misma esquina en el mercado– de Podemos IU Adelante, Carmen Caballos. Ella intentó convencer a los vecinos con mensajes, por ejemplo, contra los cortes de luz. Y defendiendo una candidatura con gente «independiente», como ella, «que no quiere vivir de la política, que busca el bien común y está convencida de que la democracia no es sólo votar cada cuatro años».

(1) Los flyers de Cambril. (2) La propuesta agroecológica de 'Vamos'. (3) El stand de PSLF. / J. M.

Al otro lado de la calle sonaba el segundo –tras la 'Gran Granada' del PP– de los himnos 'propios' de esta campaña: «Tu libertad, mi libertad, la libertad, nuestra unidad». Es el de Partido Socialista Libre Federación, interpretado por la propia candidata, María Martín, que ayer insistía en que es el partido de la «igualdad real, con mujeres feministas».

Por una sola visita a la marcha verde, los granadinos pudieron llevarse calzoncillos, alcaparras, el último CD de Bertín Osborne, y, como mínimo, seis folletos de los candidatos a la alcaldía.