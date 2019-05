La Crónica Cambio climático en plena campaña Al paso de la manifestación, el termómetro marcaba 31 grados. / J.M. La movilización por el clima, con presencia de varios candidatos de la izquierda, animó ayer las calles del Centro. En el Salón, la 'marcha' fue familiar. Otros optaron por acudir al Parque de las Ciencias y visitar Merca80 JAVIER MORALES Domingo, 12 mayo 2019, 02:35

El cambio climático irrumpió ayer en campaña. Se quedó día de verano -la estación que va después de las elecciones- y los que no echaron la nevera al coche para pedir asilo en la Costa o subir al Llano de la Perdiz pudieron disfrutar del estío precoz en el Centro. Hubo quien encontró cobijo bajo las hojas, las de los árboles y las de los libreros 'feriantes', en la Carrera de la Virgen. No hubo sombra en la paralela Acera del Darro: cuando el burro que encabezaba la III Marcha por el Clima pasó por debajo del termómetro, éste marcaba 31. «¡Ni un grado más!», rezaba acertadamente la pancarta, sostenida por candidatos de Podemos IU Adelante y de 'Vamos, Granada'. Otros prefirieron bajar al Salón, donde el PP montó una exposición con once obras, los pósteres de sus propuestas, y un miniparque infantil con pintura facial y castillos hinchables donde sonó el tema principal de la película Frozen: «Suéltalo, suéltalo, que el frío reine ya».

Los miembros de las candidaturas coinciden en que la campaña, pese a lo que digan los termómetros, ha empezado algo fría. El único atisbo de conflicto llegó en la noche del jueves, cuando PP y PSOE confrontaron decibelios y estilos musicales en sus actos de inicio de campaña, cada uno a un lado de la calle Andrés Segovia. Ayer, algunos partidos volvieron a ser vecinos. Podemos IU Adelante coincidió con 'Vamos, Granada' en la manifestación, a la que se sumó también la candidata del Partido del Bienestar de la Gente, Pilar Rivas -excomponente de 'Vamos'-.

La salida de la marcha se pudo observar desde la «exposición» itinerante -pasará por todos los barrios- del PP, inaugurada por el candidato Sebastián Pérez en el Salón. Junto a una mesa con abanicos de cartón, con Frozen y los aviones de la exhibición en la base aérea como banda sonora, un parlamentario andaluz y un edil de la capital charlaban sobre la canícula.

Podemos IU y 'Vamos, Granada' presentaron ayer sus propuestas medioambientales

Mientras la manifestación cruzaba el puente romano, el río Genil, más que río, se antojaba arroyo. El hilo de agua que asomaba por el cauce de cemento, en lugar de calmar el bochorno, acentuaba la sensación de que el calor tempranero ha derrotado definitivamente a la primavera.

Para evitar una imagen famélica del río sobresalen dos propuestas. Formaciones como IU Podemos Adelante y 'Vamos, Granada' sugieren renaturalizar el cauce del Genil a su paso por Granada. El PP pretende recuperar el proyecto de embarcadero que nunca se llegó a concretar.

Al hielo derretido que riega el Genil se refirió la componente de una candidatura antes de la marcha contra el cambio climático: «¿Para qué quiere el PP ampliar las pistas de esquí si dentro de 50 años no habrá nieve en la Sierra?».

Marta Gutiérrez y Antonio Daponte, de 'Vamos, Granada', aprovecharon la manifestación para hablar sobre sus propuestas en materia de medio ambiente: «Somos la sexta capital de provincia más afectada por el cambio climático. La temperatura de Granada ya ha subido 2,3ºC desde 1973, y subirá otros 2,7 grados más», dijo Daponte. Marta Gutiérrez habló de aprovechar el agua que brinda la Sierra, renaturalizar el Genil o instalar pérgolas donde no sea posible plantar arbolado. También se refirió al ascenso del mercurio el aspirante de Podemos IU Adelante, Antonio Cambril: «O se toman medidas rápidas para combatir la contaminación o se puede pasar mal». Buses eléctricos, peatonalización, grandes parques, arbolado o el 'anillo verde' son sus soluciones en terreno local.

El resto de partidos se repartieron por la ciudad, a excepción del PSOE, que canceló su agenda electoral por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ciudadanos pasó por el Parque de las Ciencias, donde Luis Salvador anunció que si llega a la alcaldía creará un Instituto Municipal de Salud y Deporte. Vox se trasladó a Merca 80 para tratar movilidad y emprendimiento.

El sol animó a la marcha; a la reivindicativa y, en general, al buen ambiente en Granada. El cambio climático ha irrumpido en campaña, y no sólo por el calor y la manifestación. Quizá nunca antes el asunto había estado tan en boca de los aspirantes al sillón presidencial del pleno. Mañana lunes, el debate en las páginas de IDEAL se centra en esta sección de los programas electorales. Para entonces, la Aemet pronostica 32 grados de máxima. Uno más que ayer.