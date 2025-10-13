Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios

El Ministerio de Función Pública rechaza la propuesta por «la falta de Presupuestos Generales»

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:48

Comenta

«Si no se cumplen las promesas, continuaremos con las movilizaciones». Con ese toque de atención, los sindicatos mayoritarios de la función pública -CSIF, ... CCOO y UGT- cerraron las manifestaciones que realizaron el pasado mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  2. 2 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  3. 3 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  4. 4 La fundación Herogra proyecta un gran hospital oncológico en el PTS
  5. 5

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  6. 6 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  7. 7 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  8. 8

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  9. 9 El delito de ir a 207 km/h por una carretera de Motril con límite de cien
  10. 10

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios

Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios