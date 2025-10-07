Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación de trabajadores públicos en las calles de Madrid. RC

Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones

Por primera vez la Administración publicará una auditoría de los salarios para reducir la brecha de género. Los interinos se manifiestan hoy frente al Congreso

José A. González

José A. González

Martes, 7 de octubre 2025, 14:05

El Consejo de Ministros, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha puesto en marcha una hoja de ruta ... en la Administración para mejorar la conciliación de los funcionarios, especialmente quienes tengan a su cargo personas mayores dependientes.

