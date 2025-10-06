Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación de funcionarios. Tania Sieira

Los interinos y los trabajadores de Paradores se manifiestan contra la precariedad laboral

Ambos colectivos protagonizarán mañana sendas protestas para exigir subidas salariales y contratos estables, respectivamente

José A. González

José A. González

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:28

La insatisfacción laboral toma mañana las calles de Madrid con dos protestas por la precariedad. Interinos y trabajadores de Paradores se manifestarán este martes por ... las calles de la ciudad madrileña, unos frente al Congreso de los Diputados y otros ante la sede de Paradores.

