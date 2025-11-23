Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El equipo italianoa celebra su tercera Copa Davis consecutiva. Afp
Final

Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera para España

La 'Armada' cae en la final ante Italia, que suma su tercera Copa Davis consecutiva a pesar de las ausencias de Sinner y Musetti

Enric Gardiner

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

Era muy difícil e Italia se encargó de que fuera imposible. Los italianos, los grandes favoritos y dominadores de esta competición, conquistaron su tercera Copa ... Davis consecutiva al derrotar a España en la final (2-0). Los triunfos de Matteo Berrettini ante Pablo Carreño (6-3 y 6-4) y de Flavio Cobolli contra Jaume Munar (1-6, 7-6 (5) y 7-5) apagaron el sueño de los de David Ferrer, que rompieron pronóstico tras pronóstico para alcanzar esta final, pero no pudieron contra los anfitriones.

