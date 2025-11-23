Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cobolli celebra la victoria. Afp
Final

Cobolli finiquita el sueño de España

El italiano confirma la tercera 'Ensaladera' consecutiva para los italianos al derrotar a Munar

Enric Gardiner

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Flavio Cobolli fue por segunda eliminatoria seguida el héroe de Italia. El de Florencia, en una batalla de tres horas, doblegó a Jaume Munar, que ... cayó con honores (1-6, 7-6 (5) y 7-5) para entregar a su país la tercera Copa Davis consecutiva.

