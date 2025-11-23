David Ferrer, el capitán de las decisiones

Ser capitán de Copa Davis significa dos cosas, tomar decisiones y ser respetado por los jugadores. Cuando David Ferrer descolgó el teléfono para hablar con ... Alejandro Davidovich y descubrir su disponibilidad para la fase final de Bolonia tuvo que tomar una decisión muy difícil.

El malagueño le dijo que o iba convocado entre los cuatro primeros o no iría. No aceptaría ser el quinto jugador. Era una encrucijada para el de Jávea, que sabía que Davidovich estaba completando el mejor año de su vida y es un 'top 15'. Por ránking hubiera sido el segundo mejor tenista del torneo solo por detrás de Alexander Zverev.

Para Ferrer dar cabida a Davidovich en el equipo hubiera supuesto descartar a Carlos Alcaraz, opción inconcebible por ser el mejor tenista del mundo, o dejar fuera a alguno de los hombres que hicieron posible que España estuviera aquí, es decir, a Jaume Munar, impecable todo el año, a Pablo Carreño, decisivo contra Dinamarca, o a Pedro Martínez, comprometido desde el primer momento. Y no dudó.

«Si estamos aquí, es por ellos», admitió Ferrer al comentar el descarte de Davidovich que le valió muchas críticas en su momento y aún más cuando Alcaraz se tuvo que dar de baja por la lesión sufrida en las Finales ATP de Turín. España se quedaba sin el mejor del mundo, sin la mejor segunda espada y con solo cuatro jugadores -todos los otros equipos contaban con cinco-. Pero para Ferrer este era su grupo y el grupo está por encima de las individualidades.

Por eso se ha apodado cariñosamente a este torneo «La Copa Davis del pueblo» y por eso Ferrer ha demostrado ser un capitán que no se pliega ante nadie y que trae unidad y buen ambiente, dos de las claves en una competición que muchas veces no entiende de ránking.

Y es que la capitanía de España, por mucho que pueda parecer un caramelo por la calidad que este país tiene en lo tenístico, siempre es un arma de doble filo. Porque desde la devaluación en los últimos años del torneo, el capitán tiene la labor de convencer a los tenistas y de lidiar con los imprevistos. Cuando se ha tenido a Rafael Nadal y ahora con Alcaraz, ser capitán es también ser consciente que la Davis no siempre va a ser la prioridad, que los problemas físicos trastocan las convocatorias y que, debido al calendario y cómo está programada la competición, las bajas de última hora son lo habitual.

Pese a toda esta responsabilidad, Ferrer huye de protagonismos y ha puesto a los jugadores como los verdaderos artífices de la gesta en Bolonia.

«Todo el porcentaje se lo doy a ellos porque son los buenos y son los que compiten. Mi ayuda y del equipo no deja de ser un extra. Ferrer está bien como capitán, pero si hubiera estado otro también hubieran ganado porque son buenos», reconoció.

Desde que asumió la capitanía en diciembre de 2022, Ferrer ha llevado a España a caer en la fase de grupos de 2023 y en los cuartos de final de 2024, con la retirada de Nadal en juego.

Aquella sorprendente derrota contra Holanda fue acompañada por el tibio homenaje al balear en Málaga y ahí, ante la falta de previsión y de las leyendas que han acompañado durante su carrera a Nadal, fue Ferrer el que tuvo que ponerse delante de todo el Martín Carpena a hablar.

«Fue un poco triste, yo no tenía que haber hablado», dijo Ferrer.

Campeón de tres Copas Davis (2008, 2009 y 2011), pocos tienen un tan buen registro como él en esta competición: 28 triunfos y solo cinco derrotas. Uno de sus mejores recuerdos, no por la final en sí, porque él solo pudo jugar un partido y lo perdió ante Juan Martín del Potro, es lo ocurrido en Mar de Plata en 2008, cuando sin Nadal, lesionado, España batió a Argentina contra todo pronóstico. Al mismo espíritu se agarra el de Jávea, seguramente uno de los mejores tenistas de la historia que nunca ganó un Grand Slam.

«Ya lo hicimos en Mar del Plata. Entonces todo estaba en nuestra contra y conseguimos ganar, así que, ¿Por qué no?. Esto es un gran reto, una oportunidad. Habrá momentos difíciles, pero tendremos nuestras opciones. Es una gran oportunidad para reivindicarse».